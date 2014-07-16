سند تحقیقات و فناوری لرستان تدوین می شود/ برگزاری تورهای پژوهشی از سطح واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، امین بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول ادارای استان لرستان اظهار داشت: سند استراتژیک تحقیقات و فناوری استان لرستان تدوین می شود.

وی با بیان اینکه این سند در راستای تعیین برنامه های بلند مدت حوزه تحقیقات و فناوری لرستان تدوین می شود گفت: در قالب این سند اولویتهای پژوهشی لرستان در زمینه های مختلف احصا و مشخص خواهد شد.

معاون دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری لرستان همچنین با اشاره به اینکه با تدوین این سند نقاط قوت و ضعف حوزه پژوهش استان نیز شناسایی و احصا می شود بیان داشت: در نهایت این سند به دستگاههای اجرایی استان برای بومی سازی پژوهش ها ابلاغ خواهد شد.

برگزاری تورهای پژوهشی برای آسیب شناسی واحدهای تولیدی لرستان

رئیس اداره آموزش، فناوری و صنایع نوین سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای حوزه صنعت لرستان از سوی دستگاههای دولتی تاکید کرد و گفت: استان لرستان در حوزه صنعت ساختمان یکی استانهای مطرح کشور است و این در حالیست که دستگاههای اجرایی استان برای اجرای پروژه های عمرانی خود از صنایع ساختمانی استانهای دیگر استفاده می کنند.

پیمان تابعی با تاکید بر ضرورت استفاده دستگاههای اجرایی استان مانند نوسازی مدارس، راه و شهرسازی و ... از منابع غنی صنعت ساختمان لرستان عنوان کرد: حتی اگر این یک مورد از مصالح و محصولات تولیدی حوزه صنعت ساختمان لرستان از سوی دستگاههای اجرایی در پروژه های عمرانی رعایت شود صنعت ساختمان استان توسعه می یابد.

وی همچنین از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برای برگزاری تورهای علمی از سطح واحدهای تولیدی و صنعتی این استان خبر داد و گفت: این سازمان آمادگی دارد که امکانات لازم را برای بازدید اساتید، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، پژوهشگران و ... برای آشنایی با مسائل و مشکلات حوزه صنعت استان و برنامه ریزی برای رفع این مشکلات را فراهم کند.