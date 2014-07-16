پنج شرور مسلح در درگیری با نیروهای نظامی در کرمانشاه به هلاکت رسیدند

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از به هلاکت رسیدن یک باند پنج نفره اشرار در حد فاصل شهرستان های ثلاث باباجانی و دالاهو در یک درگیری نظامی خبر داد.
وی افزود: این افراد گروهی از اشرار بودند که در ارتفاعات منطقه عمومی ثلاث باباجانی و شهرستان دالاهو اقدام به اخاذی از برخی تولیدیهای منطقه از جمله یک کارخانه آسفالت کرده بودند.
حیدری ادامه داد: این اشرار در موقع اقدام به راهزنی با مقاومت کارگران این تولیدی مواجه میشوند، اقدام به ربودن دو نفر کرده و فرار می کنند، به دلیل خودداری مالکان کارخانه از پرداخت مبلغ درخواستی، یکی از دو گروگان را کشته و دیگری را مجروح میکنند.
مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه ادامه داد: با توجه به همکاری بسیار خوب و گزارشهای مردم به نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در منطقه عمومی ثلاث باباجانی، این نیروها در یک عملیات کمین، اشرار را در دام میاندازند اما آنان حاضر به تسلیم خود نشده و اقدام به درگیری مسلحانه میکنند که در نهایت هر پنج شرور کشته شدند
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