به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه مراسم رونمایی از نوای آشنا (تلاوت 30 جزء کامل قرآن کریم با صدای سید عباس میرداماد) با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری، علیرضا رضاداد، محمد احسانی، علی مرادخانی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهندس کاظمی و سیدعباس میرداماد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری با اشاره به اینکه امروز شاهد رونمایی از آثار یکی از بهترین قرائت های 30 جزء قرآن کریم هستیم گفت: خداوند این افتخار را به موسسه رسانه‌های تصویری داده است که چنین اثر فاخری توسط این موسسه به عنوان هدیه وارد خانواده ها شود. من این کار را جزء پرافتخارترین آثار فرهنگی موسسه می دانم.

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه زمان نسبتا طولانی برای تولید این اثر اطلاع دارم، ادامه داد: خوشحالم که چنین کار ارزشمندی در چنین ایام و چنین شب هایی بدست مردم می رسد. از حسین مسافرآستانه و همکارانش تشکر می کنم که این محصول را آماده کرده اند. محصولی که می تواند هدیه بزرگ سازمان سینمایی و موسسه رسانه های تصویری به خانواده ها باشد.

وی با اشاره به اینکه مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال های گذشته در به ثمر نشستن این طرح نقش موثری داشته است، بیان کرد: همه ما سر سفره ضیافت الهی نشسته ایم و باید بدانیم که قوت اصلی ما در چنین شب هایی کلام نور است. سازمان سینمایی تلاش خود را می کند تا به نوبه خود در این زمینه آثاری را ارائه دهد به عنوان مثال در نمایشگاه قرآن امسال جشنواره فیلم های کوتاه و مستند قرآنی برگزار شد و قرار است که از سال آینده کارهای بهتری در این زمینه در این جشنواره که در حاشیه نمایشگاه قرآن برگزار می شود، انجام شود. امیدوارم سال آینده نمایشگاه قرآن و جشنواره قرآنی باشکوه تری را برگزار کنیم.

رئیس سازمان سینمایی بیان کرد: موسسه رسانه های تصویری یکی از کارهای اصلی اش رساندن آثار خوب به مردم است. ما در کشوری زندگی می کنیم که 70 درصد از شهرهای آن سینما ندارد. در چنین شرایطی موسسه رسانه های تصویری برای بردن سینما به خانه های مردم باید تلاش کند البته امیدوارم که روزی برسد تا سالن‌های آبرومند و مجهزی در سراسر کشور ساخته شود تا نیاز خانواده های ایرانی به شبکه نمایش خانگی کاهش پیدا کند. نباید فراموش کرد که موسسه رسانه های تصویری می تواند کمک کننده سینما باشند.

ایوبی ادامه داد: موسسه رسانه های تصویری تنها در زمینه فیلم های ویدئویی فعالیت نمی کند بلکه باید از شبکه مویرگی نهایت استفاده را ببرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن آثار فرهنگی بخصوص تولیدات شنوایی را به سراسر کشور منتقل کند.

علی مرادخانی، معاون هنری سازمان سینمایی در ادامه این مراسم گفت: من و ایوبی درد مشترکی داریم! همه صحبت های ایوبی در انتها به این مساله می رسد که سالن برای سینما نداریم و یا سینمای ایران حالش خوب نیست من هم معمولا راجع به تئاتر حرف می زنم.

وی با اشاره به سال های 72 و 74 بیان کرد: در دوران وزارت میرسلیم تصمیم گرفتیم تا با همکاری برخی از قاریان روش های مختلف قرآنی را ثبت و ضبط کنیم. در همان سال ها از میرداماد خواستم که کارش را به گونه‌ای انجام دهد که بتواند روشی برای بهتر گوش دادن و آهنگین بودن روش قرائت قرآن شروع کند.

معاون هنری سازمان سینمایی ادامه داد: در حوزه های مختلف فعالیت های دینی کارهایی را کردیم مانند برگزاری جشنواره موسیقی گل یاس و حتی برنامه ای برای بچه های هیئتی که با استقبال بسیاری از سوی آنها همراه بود. حتی از میرداماد خواستیم که همراه تعدادی از خواهران برای واتیکان نیز برنامه داشته باشند. ما طی این سال ها به دنبال لحن های مختلفی بودیم. متاسفانه لحن های قاریان عجم در آن زمان خیلی کم بود. مانند اینکه ما اذان هایی با لحن موذن های عربی داریم، اما اذان با لحن موذن های عجم در کشور نداشته و مخصوص تعداد انگشت شماری از جمله زنده یاد موذن زاده اردبیلی و جواد رفیعی می شود ما باید به عنوان یک نهاد فرهنگی و هنری روی این مساله کار کنیم.

وی با اشاره به اینکه زمانیکه فعالیت خود را در مرکز موسیقی به پایان رساند، ادامه تولید اثر نوای آشنا نیز متوقف شد، گفت: از آن سال ها تا امروز به مسافرآستانه به موسسه رسانه های تصویری آمده است، با همکاری و حمایت او توانستیم این کار را جمع بندی کنیم.

مرادخانی با اشاره به خاطره ای از استاد مولایی بیان کرد: بخاطر دارم که در آن سال ها استاد مولایی، محمدرضا شجریان و میرداماد را برای قرائت قرآن با یکدیگر به چالش می کشد به گونه ای که یک آیه را محمدرضا شجریان می خواند و آیه دیگر را عباس میرداماد. آقای مولایی حتی گاهی در این تلاوت ها به محمدرضا شجریان می گفت که از تحریرهای موسیقی خود برای تلاوت قرآن استفاده کن. امیدوارم معاونت هنری در زمینه هایی که هنر هویتی ما در آن وجود دارد، بیشتر و بیشتر تلاش کند تا بتوانیم به یک معرفت اساسی برسیم.

سیدعباس میرداماد قاری قرآن در پایان این مراسم خاطر نشان کرد: افتخار می کنم که توانستم با دعای خیر پدر و مادرم و البته تلاش علی مرادخانی این اثر را به ثمر برسانم. در راه تولید این اثر زمان زیادی صرف شد، اما مهمترین مساله این بود که ما به خوبی نمی توانستیم با صدابردارها خود را هماهنگ کنیم؛ چراکه صدابردارهای استودیو کمتر در حوزه قرآنی فعالیت کرده بودند. ما تمام تلاش خود را کردیم که آیات به گونه ای برای مخاطب شنیده شود که بتواند جذابیت و جلوه خوبی برای کسانی داشته باشد که چندان به سمت قرآن نرفته اند.