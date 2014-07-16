تمدید مهلت یک هفته ای به آژانس برگزار کننده تورهای جام جهانی برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران عصر روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد در جریان برگزاری جام جهانی برزیل 8 دفتر خدمات مسافرتی اقدام به اعزام مسافر کردند که پس از برگشت از سفر عده ای از مسافران از یکی از دفاتر خدمات مسافرتی شکایت کردند. 24 فقره شکایت توسط خبرنگاران، عکاسان و سه فقره شکایت توسط حاضران در تور اعلام شده بود. در جلسه کمیته فنی امروز؛ این شکایتها مورد بررسی قرار گرفت و منجر به این شد که یک هفته زمان به این آژانس فرصت داده شود تا رضایت شاکیان را جلب کند.

وی ادامه داد: این آژانس مسافرتی ادعا کرد هیچ قراردادی با خبرنگاران و عکاسان ندارد آنها باید به فدراسیون مراجعه کنند منتها با توجه به قراردادی که این دفتر با فدراسیون بسته و ضمانت یک میلیارد تومانی در میان بوده، بناست از این محل برای جبران خسارت استفاده شود.

خسروآبادی افزود: قرار شد مجموعه این شکایتهای به همراه نامه آژانس و قرار داد به فدراسیون فرستاده شود و بخواهیم از ضمانتنامه ای که این دفتر در اختیار فدراسیون قرارداده برای جبران خسارت مسافران استفاده کنند.

وی ادامه داد: مسئولان فدراسیون اعلام کرده اند این تور هیچ مشکلی ندارد و هیچ پولی به آژانس پرداخت نشده من از این اظهارنظرها متاسفم این مطالب جو را بیشتر ملتهب می کند آژانس مسافرتی یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از فدراسیون پول گرفته است.

وی گفت: خلف وعده هایی انجام شده است که از دید ما برخی از آنها واقعیت دارد ولی مسئولیت مدیر مربوطه را کم نمی کند. ما درخواست کرده بودیم که هر کسی می خواهد تور گردشگری ببرد برنامه سفرش را به ما اعلام کند ولی این آژانس چنین کاری نکرده بود.