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۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۲

حجت الاسلام سیدی:

هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطین معادله نبرد را تغییر دادند

هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطین معادله نبرد را تغییر دادند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی منطقه ای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال کشور با اشاره به مقاومت مردم فلسطین گفت: هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطینی با نفوذ به آسمان تل آویو برای اولین بار معادله نبرد را تغییر دادند.

به گزارش خبرنگار مهرف حجت الاسلام سید محمد شفیع سیدی عصر چهارشنبه در جمع بسجیان ساری اظهار داشت: هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطینی با نفوذ به آسمان تل آویو برای اولین بار معادله نبرد را تغییر دادند.

وی با اشاره به فضائل امیرمومنان گفت: حضرت علی (ع) به دنبال اجرای اسلام راستین و ناب در حکومت اسلامی و به دنبال اجرای اسلام ناب در حکومت اسلامی بود.

وی با اشاره به فرارسیدن لیالی قدر و سالروز شهادت حضرت علی (ع) بیان داشت: حضرت در پی این بودند که ابتدا انحرافات در جامعه اسلامی را از بین برد و سپس با اقتدار حکومت صحیح اسلامی را در سراسر جهان گسترش دهد.

وی عنوان کرد: حب دنیا و حکومت افرادی چون معاویه را وادار کرد حکومت حضرت علی را کنار زند و خود بر مسند خلافت بنشیند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی منطقه ای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال ادامه داد: معاویه چون قدرت رویارویی مستقیم را نداشت از راه عملیات روانی و روشهای آن به دنبال تخریب حکومت و شخصیت علی (ع) و کسب مشروعیت خود برآمد.

کد مطلب 2333281

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