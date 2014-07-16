هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطین معادله نبرد را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهرف حجت الاسلام سید محمد شفیع سیدی عصر چهارشنبه در جمع بسجیان ساری اظهار داشت: هواپیما های بدون سرنشین مقاومت فلسطینی با نفوذ به آسمان تل آویو برای اولین بار معادله نبرد را تغییر دادند.

وی با اشاره به فضائل امیرمومنان گفت: حضرت علی (ع) به دنبال اجرای اسلام راستین و ناب در حکومت اسلامی و به دنبال اجرای اسلام ناب در حکومت اسلامی بود.

وی با اشاره به فرارسیدن لیالی قدر و سالروز شهادت حضرت علی (ع) بیان داشت: حضرت در پی این بودند که ابتدا انحرافات در جامعه اسلامی را از بین برد و سپس با اقتدار حکومت صحیح اسلامی را در سراسر جهان گسترش دهد.

وی عنوان کرد: حب دنیا و حکومت افرادی چون معاویه را وادار کرد حکومت حضرت علی را کنار زند و خود بر مسند خلافت بنشیند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه عملیاتی منطقه ای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال ادامه داد: معاویه چون قدرت رویارویی مستقیم را نداشت از راه عملیات روانی و روشهای آن به دنبال تخریب حکومت و شخصیت علی (ع) و کسب مشروعیت خود برآمد.