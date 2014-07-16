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۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۴

حسینی انتقاد کرد:

تغییر کاربری 20 هکتار از مرغوبترین اراضی شالیزاری ساری - قائمشهر

تغییر کاربری 20 هکتار از مرغوبترین اراضی شالیزاری ساری - قائمشهر

ساری- خبرگزاری مهر: نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس از تغییر کاربری 20 هکتار از اراضی شالیزاری مرغوب واقع در جاده ساری به قائمشهر گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست مسئولان شهرستان در گفتگو با خبرنگاران افزود: 20 هکتار از اراضی شالیزاری مرغوب منطقه تسطیح اراضی، تجهیز و نوسازی شد و در دست حصارکشی و تغییر کابری است.

وی با اشاره به اینکه مردم برای ساخت مسکن در 100 متر مربع زمین مجاز نیستند و به دادگاه کشیده می شوند بیان داشت: با این حال شاهد تغییر کاربری 20 هکتار از مزارع شالیزاری منطقه هستیم.

وی با بیان اینکه نامه ای در این زمینه تنظیم و به مسئولان استان و کشور ارسال شده است، گفت: میزان پایبندی مسئولان به فرمان رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری و احساس مسئولیت به ملت و مملکت چگونه ارزیابی می شود و مسئولان باید در زمینه تغییر کاربری اراضی پاسخ دهند.

گفتنی است حسینی در خصوص تغییر کاربری زمین کشاورزی  20 هکتاری واقع در جاده ساری به قائم شهر به حجتی وزیر کشاورزی تذکر کتبی داد.
 

کد مطلب 2333291

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