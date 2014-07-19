  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۸

معاون وزیر علوم خبر داد:

اختصاص 5 میلیارد تومان به طرح های پژوهشی حوزه دفاعی/ شرط اولویت اختصاص اعتبارات

اختصاص 5 میلیارد تومان به طرح های پژوهشی حوزه دفاعی/ شرط اولویت اختصاص اعتبارات

معاون پژوهشی وزارت علوم از آخرین وضعیت طرح های پژوهشی در حوزه دفاعی خبر داد و گفت: قرار است به طرح های کلانی که 70 درصد کار خود را به اتمام رسانده اند مورد حمایت وزارت علوم و وزارت دفاع قرار گیرند.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق قرارداد منعقد شده میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت دفاع مبنی بر حمایت از پژوهش های حوزه دفاعی مقرر شد که 5 میلیارد از سوی وزارت علوم و همچنین معادل همین میزان از سوی وزارت دفاع برای اجرایی شدن طرح های پژوهشی حوزه دفاعی پرداخت شود.

وی در این خصوص تاکید کرد: اولویت تخصیص اعتبارات به طرح های پژوهشی از سوی وزارت علوم در حوزه دفاعی با طرح هایی است که 70 درصد کار خود را به اتمام رسانده باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: طرح های پژوهشی حوزه دفاعی بیش از 2 هزار طرح هستند ولی همه این طرح ها به یک نسبت پیشرفت نداشته اند.

کد مطلب 2333310

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