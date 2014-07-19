اختصاص 5 میلیارد تومان به طرح های پژوهشی حوزه دفاعی/ شرط اولویت اختصاص اعتبارات

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق قرارداد منعقد شده میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت دفاع مبنی بر حمایت از پژوهش های حوزه دفاعی مقرر شد که 5 میلیارد از سوی وزارت علوم و همچنین معادل همین میزان از سوی وزارت دفاع برای اجرایی شدن طرح های پژوهشی حوزه دفاعی پرداخت شود.
وی در این خصوص تاکید کرد: اولویت تخصیص اعتبارات به طرح های پژوهشی از سوی وزارت علوم در حوزه دفاعی با طرح هایی است که 70 درصد کار خود را به اتمام رسانده باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: طرح های پژوهشی حوزه دفاعی بیش از 2 هزار طرح هستند ولی همه این طرح ها به یک نسبت پیشرفت نداشته اند.
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