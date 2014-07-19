اختصاص 5 میلیارد تومان به طرح های پژوهشی حوزه دفاعی/ شرط اولویت اختصاص اعتبارات

معاون پژوهشی وزارت علوم از آخرین وضعیت طرح های پژوهشی در حوزه دفاعی خبر داد و گفت: قرار است به طرح های کلانی که 70 درصد کار خود را به اتمام رسانده اند مورد حمایت وزارت علوم و وزارت دفاع قرار گیرند.