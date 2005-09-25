شاه اردن به ديدار شارون و ابومازن مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه النهارچاپ لبنان ، عبدالله دوم پايان هفته جاري براي ديداربا ابومازن رهبرتشكيلات خودگردان فلسطين و آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به فلسطين اشغالي مي رود.

يك منبع آگاه در قصرسلطنتي اردن ادعا كرد اين ديدار در چارچوب تلاش هاي ملك عبدالله به منظور ادامه روند صلح بين فلسطينيان و اسرائيلي ها برگزار مي شود.

اين درحالي است كه عبدالله دوم هفته گذشته در واشنگتن با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديدارو به مذاكره پرداخت . طي اين ديدار بوش از پادشاه اردن خواست تا در مسائل فلسطينيان و اسرائيلي ها دخالت كند.

سفرپادشاه اردن به سرزمين هاي اشغالي در حالي انجام مي شود كه اردن هيچ واكنشي نسبت به حمله رژيم اسرائيل به مناطق مسكوني نوارغزه از خود نشان نداد.

همچنين روزگذشته فاش شد عبدالله دوم شاه اردن با اعمال ميانجي گري دوسويه قصد براندازي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس و حزب ليكود به رهبري نتانياهو از رقباي انتخاباتي شارون را دارد.

دولت اردن هفته گذشته از مقامات تل آويو خواست تا بدون مشاركت اين كشوربا تشكيلات خودگردان هيچ تواقنامه اي را درخصوص كرانه باختري به امضا نرسانند.

همچنين منابع آگاه فاش كردند اردن براي انتقال نفت كركوك عراق به بندر حيفا در سرزمين هاي اشغالي، ميانجي گري مي كند.

شايان ذكر است اردن دومين كشورعربي است كه پس ازمصر از سال 1994 با رژيم اسرائيل رابطه برقرار كرده است.