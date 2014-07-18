مشارکت اجتماعی جوانان باید در برنامه مدیران باشد

به گزارش خبرنگارمهر، یونس قیصی‌زاده عصر پنجشنبه در جمع مدیران شهرستان دیر اظهار داشت: اجازه بدهیم جوانان تجربه اندوزی کنند و نوعی ظلم است که خواسته‌های جوانان را نادیده بگیریم.

وی گفت: اگر ما درست انخاب کنیم از همین جوانان مدیران خوبی پرورش پیدا می‌کند و می‌توانیم آنان را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت و از نظرات آنان استفاده کنیم.

مشاور استاندار در امور جوانان گفت: ایمن سازی وسالم سازی فعالیت های اجتماعی جوانان بسیار مهم است که باید دولت پشتیبان آنان باشد و آنان رابه حال خود رها نکند.

همه ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم

وی شهدا را بهترین الگو برای جوانان دانست وافزود: شهدای انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس همه از قشر جوان بودند که خالصانه به جنگ رفتند وبه درجه شهادت نائل آمدند و ما اکنون باید ادامه دهنده راه آنان باشیم.

قیصی زاده در ادامه با تاکید بر اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: مشارکت جوانان با هدف بروز توانایی و استعدادهای آنان باید در جامعه نهادینه شود.

جوانان دیر توانمندی مدیریت در سطح بالا را دارند

مشاور جدید فرماندار دیر در امور جوانان نیز درا ین نشست گفت: بتوانیم با بهره‌گیری از جوانان زمینه رشد و شکوفایی شهرستان را فراهم کنیم.

محسن عمرانی افزود: جوانان می‌توانند با به دست گرفتن پست های کلیدی شهرستان به کمک تجربیات بزرگان در خدمت رسانی به مردم بسیار تاثیرگذار باشند.

مشاوران فرمانداردیردرامور بانوان وجوانان انتخاب شد

فرماندارشهرستان دیر در احکامی جداگانه مشاور خود در اموربانوان وخانواده و امورجوانان مشخص کرد.

در حکمی صدیقه کنگانی عضو شورای اسلامی شهر دیر به عنوان مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده معرفی شد.

کنگانی فعالیت ۱۰سال در کانون بانوان، عضویت شورای شهر دیر، موسس هیئت محبین حضرت زینب، عضو فعال بسیج خواهران و فعالیت در امور بانوان تبلیغات اسلامی دیر در کارنامه خدمتی خود دارد.

در حکمی دیگر، محسن عمرانی جوان شهرستان دیر به عنوان مشاور فرماندار در امور جوانان معرفی شد.

عمرانی جوان تحصیل‌کرده و مشغول در عرصه نفت و گاز است.