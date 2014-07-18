به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا وفایی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان شهر آب‌پخش با حضور فرماندار دشتستان اظهار داشت: متاسفانه این روزها شاهد جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه هستیم که جامعه بین‌الملل نیز در این زمینه سکوت کرده است.

وی با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان توسط امام خمینی(ره) به عنوان روز قدس، تصریح کرد: این انتخاب امام بیانگر آینده‌نگری و بصیرت بالای ایشان بوده است و انتظار داریم که همه مردم با حضور گسترده خود در این راهپیمائی، این جنایات را محکوم کنند.

بخشدار آب‌پخش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه مناطق روستایی آبپخش، افزود: اولویت ما توسعه زیرساخت های مورد نیاز مردم در روستاها است که این کار با همت جهادی جوانان و همکاری و همراهیو مساعدت مسئولان صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به همکاری مسئولان استانی و شهرستانی برای توسعه مناطق روستایی آبپخش، ادامه داد: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری مهاجرت معکوس در دو روستای بندمحمد عبدالله و بنار سلیمانی از بخش آب‌پخش هستیم.

وفایی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به روستای بندمحمد عبدالله با همت جهادی جوانان و مسئولان، اضافه کرد: روستای گناوکان در شمال آبپخش نیز از آبرسانی بی بهره است و برنامه‌ریزی برای اجرای شبکه ابرسانی به این روستا صورت گرفته است.

لزوم استقرار ادارات مستقل در بخش آب‌پخش

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین خواسته‌های مردم آب‌پخش، استقرار ادارات مستقل در این بخش است که متاسفانه با وجود گذشت چندین سال از استقرار بخشداری، این خواسته مهم مردم محقق نشده است.

مهدی بحرانی خواستار همکاری همه مسئولان برای توسعه زیرساخت‌ها در اب‌پخش شد و افزود: یکی از اداراتی که امیدواریم به زودی شاهد استقرار آن باشیم، اداره آموزش و پرورش آبپخش است که نیاز اساسی مردم و فرهنگیان اب‌پخش است.

وی به جمعیت بالای فرهنگیان و دانش‌آموزان آبپخش اشاره کرد و بیان داشت: استقرار اداره آموزش و پرورش آبپخش باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد تا شاهد رضایت‌مندی بیشتر این قشر باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش رفع مشکل سند مالکیت زمین‌های مسکونی آبپخش را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: مردم آب‌پخش در حالی که سال‌های سال در زمین‌های خود سکونت دارند ولی برای صدور سند مالکیت برای مردم آبپخش مشکلاتی وجود دارد.