درحاشيه مراسم افتتاحيه چهارم // آغاز مسابقات با پيام رئيس كميته بين المللي المپيك

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مراسم با 90 دقيقه تاخير در ساعت 19 به وقت تهران آغازشد.

- اكثر ميهمانان براي رسيدن به محل برگزاري مراسم با مشكل ترافيك خيابانهاي اطراف مواجه شده بودند.

- قبل از اجراي مراسم اكثر ورزشكاران كشورها با شادي وسردادن پيامهاي مختلف وشعارها خود را مشغول كرده بودند.

- درزماني كه تيم عراق و آمريكا كه دركناريكديگر بودند ومشغول شادماني بودند، خبرنگاران وعكاسان زيادي درآنجا تجمع كردند كه اين موضوع موجب شكسته شدن لنز دوربين يكي ازعكاسان ايراني شد.

- جايگاه تماشاگران تا شروع مراسم هنوز پرنشده بود.

- جايگاه خبرنگاران خيلي كوچك بود وپاسخگوي تعداد خبرنگاران ايراني وخارجي مدعو دربرنامه نبود.

- اين مراسم بطور زنده ازراديو ورزش وشبكه سوم سيما پخش شد.

- برخي از اعلائم ونمادهاي روي زمين تازه قبل ازشروع برنامه دوباره رنگ شد كه اين موضوع بيشترموجب توجه خبرنگاران وعكاسان قرارگرفت.

- چند نماد زن ايراني كه به قول همه ميهمانان نمادي ازعروسك سارا بود در اطراف زمين نصب شده بود.

- متاسفانه هيچگونه وسائل پذيرايي حتي آب براي ميهمانان و ورزشكاران درنظرگرفته نشده بود.

- ورود به مجموعه فقط با داشتن كارت دعوت يا كارت خبرنگاري ، ورزشكار، مربي، داور وعوامل اجرايي ميسر بود.

- درجايگاه ويژه ميهمانان دكتررضا قراخانلو، مهندس علي كفاشيان، مهندس مهدي قدمي، محمدپور مديركل حراست سازمان تربيت بدني، زهرا احمدي پور، فائزه هاشمي، مهندس عيسي اسحاقي وبرخي ازمسئولين فدراسيونها به همراه ميهمانان خارجي مدعو حضور داشتند.

- اين مراسم رسما با پيام ژاگ روگ رئيس كميته بين المللي المپيك آغازشد.

- درهنگام رژه به نظر مي رسيد بعلت ازدحام و شادماني زياد ورزشكاران حاضر درزمين برنامه هاي بعدي قطع شده باشد و براساس برنامه اصلي خود پايان نيافت.

- شنيده ها حاكي ازآن داشت كه هزينه خوبي براي برگزاري مراسم آتش بازي درنظرگرفته شده بود كه به دلايلي برگزارنشد.

- اين برنامه بدون مجري بود.

- پرچم كشورها دردورتا دور زمين نصب شده بود.

- برخي ازنمادهاي ورزشي مثل توپ بسكتبال درزمين نصب شده بودند.

- سرود جمهوري اسلامي ايران همراه با حركات موزون هنرمندان به زنگ لباس پرچم نواخته شد.

- سپس قران مجيد درمراسم تلاوت شد.

- درطي مراسم لباسهاي ورزشكاران مالزي، قطر، سنگال بيشترمورد توجه همه قرارگرفته بود.

- بعد ازتلاوت قران گروهي ازهنرمندان سفيد پوش كه درداخل تماشاچيان حضورداشتند از4 طرف زمين با دف هاي خود وارد شدند و برخي ازسرودهاي محلي را نواختند.

- گروه نمايشي به كارگرداني هادي مرزبان داستان آدم وحوا را به حركات موزون به نمايش گذاشت.

- اين نمايش با مضمون چگونگي به وجود آمدن برخي از ورزشها مثل دووميداني، شنا، پرتاب با نيزه و سنگ تيروكمان و اسب سواري ادامه يافت.

- نمادهاي زن ايراني نيزكه در اطراف زمين بود با كمك عروسك گردانها به وسط زمين آورده شد وبخشي ازبرنامه نيزتوسط آنها پرشد.

- مشعل بازيها توسط يكي از ورزشكاران ايراني روشن شد.

- در اين قسمت سرود بازيها هم كه به زبان فارسي و انگليسي بود نواخته شد.

- در ادامه گروه هنرمندان با در دست داشتن چترهايي به شكل پرچم كشورها حركات موزوني را اجرا كردند ظاهرا اين به دليل اين بود كه مراسم برافراشته شدن پرچم بسياري ازكشورها برگزارنشده بود.

- در ادامه برنامه فائزه هاشمي رئيس فدراسيون اسلامي زنان سخنراني كرد.

- قرائت پيام ژاگ روگ رئيس كميته المپيك بخش ديگر اين برنامه بود.

- درادامه كشورهاي مختلف به ترتيب زير رژه رفتند: جمهوري آذربايجان و آلمان كه مانتوهاي رنگي آنها بسيار مورد توجه بود – آمريكا با تنها ورزشكار دووميداني خود، اتيوپي، ارمنستان، امارات، اندونزي ها با كت وشلوار وروسري قرمزيكي از مرتب ترين كشورهاي بودند.

- افغانستان، انگلستان با تيم فوتسال خود با حجاب كاملي وارد زمين شد. اردن، بحرين، برونئي دارالسلام، بنگلادش كه ورزشكاري در رژه نداشت. بوسني، روسيه با كت ودامن صورتي، پاكستان، سريلانكا، تاجيكستان كه بعد ازايران كاملترين كشور ازنظرتعداد ورزشكار وتيم است، تايلند، تركنستان، سوريه با حجاب كامل، سنگال كه با لباسهاي ملي سبز رنگ خود باعث توجه وتشويق همه قرارگرفتند.

رژه عراق هم با تشويق مردم همراه بود. عمان، قزاقستان، قطرهم بعنوان كشورهمسايه مورد تشويق همه قرارگرفت. قبرس هم با لباسهاي محلي خود رژه رفت، قرقيزستان، كره جنوبي، كويتي ها كه با آمدن خود بوي عطر آنها كل فضاي مراسم را پركرد و همراه با لباسهاي محلي خود توجه همه را به خود جلب كردند. گرجستان، مالديو هم با لباسهاي محلي خود به مراسم آمده بود، همراه با حجاب كامل، مالزي هم با لباسهاي به رنگ زرد ونارنجي از اول مراسم توجه همه را به خود معطوف كرده بود. درپايان تيم ايران با مانتو وشلوارآبي روشن ومقنعه سرمه اي با تشويق حضار وارد زمين شد، درابتداي ورزشكاران تيم تنيس روي ميزمعلولين وارد زمين شد.

- دراين قسمت برنامه به دليل ازدحام وشادي بيش ازحد بچه هاي ايراني وخارجي مراسم بطور اتفاقي زودتمام شد وبه ظاهر مراسم نيمه تمام ماند.