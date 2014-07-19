حوزه های علمیه اهل سنت تایباد جنایات رژیم صهیونستی درغزه را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه طلاب و مدرسین حوزه علمیه مظهر التوحید اهل سنت تایباد با صدور بیانیه ای جنایت رژیم غاصب اسرائیل در فلسطین و شهر غزه را محکوم کردند.

دربیانه آمده است: در زمانیکه جهانیان سرگرم برگزاری و تماشای بزرگترین رویداد ورزشی در کشور برزیل بودند جنایتکاران صهیونیست با چراغ سبز آمریکا خونخوار و انگلیس جنایتکار سناریوی همیشگی خود را در فلسطین اشغالی به اجرا در آورند و شهر غزه در این ایام غرق در خون شده است.

جنایتکاران صهیونیسم با حمله همه جنابه آن هم در ماه مبارک رمضان از زمین و هوا مسلمانان بی گناه فلسطینی را در بی دفاع غزه به خاک و خون کشیدند و سازمان مللی که می بایست مدافع حقوق بشر و همه مردم جهان باشد در مقابل این جنایتها سکوت کرده است.

در ادامه این بیانیه آورده شده است: مسلمانان غزه در ماه مبارک رمضان با حملات همه جانبه رژیم صهیونستی مواجه گردیدند؛ ای مسلمانان چرا هنوز در خواب غفلت به سر می برید؟ چرا بجای اینکه در پی آزادی قبله اول مسلمانان قدس شریف و رهایی مسلمانان بی گناه از زیر چکمه های رژیم غاصب صهیونستی باشید به جان هم افتاید و نوعی سناریوی نابودی مسلمانان را به دست خودتان به اجراء در می آورید.

در پایان این بیانیه بیان شده: ما جامعه صلاب و مدرسین حوزه علیمه مظهر التوحید اهل سنت تایباد جنایات رژیم صهیونستی و کشتار مسلمانان بی گناه غزه را محکوم نموده و از تمامی کشورهای اسلامی و همه مسلمانان جهان می خواهیم بجای رگیری و کشتن یکدیگر، یک جبهه متحد و قوی را تشکیل داده تا با یاری خداوند متعال و وحدت و یکدلی رژیم غاصب اسرائیل را از صحنه روزگار محو نابود نمایند و اعلام می کنیم همچون سالهای گذشته به ندای بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره ) لبیک گفته و در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برای دفاع از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین به خیابانها آمده و نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس یه نمایش خواهیم گذاشت.