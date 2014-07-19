۲۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

در شب های قدر/

طرح ویزیت رایگان عزاداران شب زنده دار در سراوان به اجرا در آمد

زاهدان-خبرگزاری مهر: طرح ویزیت رایگان به منظور ارایه خدمات پزشکی و درمانی به عزاداران شب زنده دار و شهروندان سراوانی در مساجد این شهرستان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح که در تعداد دو مسجد محوری این شهرستان به اجرا گذاشته شد همزمان با شب های قدر شب زنده داران و سوگواران اهل بیت مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند.

در این راستنا تعدادی از پزشکان بسیجی با استقرار در مساجد علی ابن ابی طالب(ع) و مسجد نور این شهرستان نسبت به ویزیت رایگان، انجام تست قند خون و فشار خون اقدام کردند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان  هدف از اجرای این طرح را توسط جامعه پزشکی خدمت به مردم و مشارکت در مراسم معنوی و پر فیض شب های قدر عنوان کرد.

احسان شیخی بیان داشت: این اقدام انسان دوستانه با حرکتی خودجوش و داوطلبانه جمعی از پزشکان و با پشتیبانی مرکز بهداشت شکل گرفته است و در طی آن در شب های قدر شاخصه های سلامت شب زنده داران و سوگواران مورد بررسی قرار می گیرد.

