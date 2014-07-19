مراسم افطاری مددجویان کمیته امداد در کوهدشت برگزار شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مراسم افطارالمونین خانواده های تحت پوشش و ایتام در سطح استان لرستان با همکاری کمیته امداد و خیرین انجام می شود، گفت: در این راستا سفره ای 1000نفری با کمک خیرین و عوامل کمیته امداد کوهدشت پهن شد.

ولی اله منتظری ادامه داد: برای این سفره پنج میلیون و 550 هزار تومان هزینه شده است.

منتظری اظهار داشت: سعی شده است تا غذا در ساختمان کمیته امداد کوهدشت تهیه شود تا از برخی هزینه های اضافی کاسته شود.

وی فرهنگ سازی را عمده ترین هدف از برپایی سفره های افطاری عنوان کرد و افزود: ائمه اطهار و به ویژه پیامبر بزرگ اسلام به پهن کردن سفره های افطاری سفارش کرده اند و علی (ع) تاکید داشته اند که مبادا بگذارید ایتام گرسنه سر برزمین بگذارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان بیان داشت: در این زمینه چندین سال است که کمیته امداد نسبت به برپایی سفره های افطاری اقدام می کند که توانسته است خیرین بسیاری را در این رابطه را به سمت خود بکشاند.

منتظری گفت: سال گذشته در شهرستان های لرستان 55 هزارپرس غذا در برگزاری سفره های افطارالمونین و 22 هزار سبد کالا توزیع شده است.

وی اظهارامیدواری کرد که در ماه مبارک رمضان امسال این رقم در استان افزایش چشمگیری داشته باشد.