پرواز بالون سنجش آلودگی هوا بر فراز پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، آلودگی هوا، یکی از ارمغان های دوران مدرنیته است که در دهه های اخیر کشورهای صنعتی و پیشرفته بسیاری را با این معضل مواجه کرده است. راه حل های متفاوتی علیه آلودگی هوا توسط دولتمردان انتخاب و به مرحله اجرا درآمده اند اما تاکنون کمتر راه حلی بازخورد مناسب را در برداشته است.

سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 اعلام کرد که حدود 1.3 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی های محیطی جان می سپارند. فرانسه یکی از کشورهایی است که پیش بینی می شود تا چند سال آینده به جرگه آلوده ترین کشورهای دنیا بپیوندد. در این حال، مسئولان فرانسوی تصمیم گرفته اند تا راهکارهای جدید و جدی تری را علیه آلودگی هوا اتخاذ کنند. روز گذشته، بالونی در عرض 75 متر در ارتفاع 300 متری پاریس به پرواز درآمد تا به سنجش دقیق آلودگی هوا و همینطور میزان آلودگی صنعتی پرداخته تا بتوان راهکارهای درخوری را برای این معضل در نظر گرفت.



محققان فرانسوی معتقدند برای سنجش میزان دقیق آلودگی هوا علاوه بر مطالعات سازمان هواشناسی توسط ماهواره ها یا سنسورهای حساسی که روی زمین نصب شده اند، بایستی از اتفاقات بین لایه های میانی و ارتفاع بین 150 تا 300 متر از سطح دریا نیز اطلاع داشت.

"سپاستیان بایان"، یکی از کارشناسان سازمان هواشناسی فرانسه می گوید: "آلودگی هوا در شهرهای مختلف فرانسه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه بوده است که توجه و هوشیاری مسئولان را می طلبد. یکی از ذراتی که در آلودگی هوای فرانسه دیده می شود، گاز ازن است. ازن در سطح زمین هنگامی تشکیل می‌شود که گازهاى آلاینده حاصل از اتومبیل‌ها و سایر وسائلى که سوخت مصرف مى‌‌کنند با نور خورشید واکنش نشان می دهند ؛ در نتیجه گاز ازنی به وجود می‌‌‌‌ آید که براى انسان سمى است.



این گاز ازن در شرایط ساکن بودن هوا، درخشندگى نور خورشید و آب‌ و هوای گرم بیشتر به وجود می‌‌ آید. گاز سمی ازن در سطح زمین را نباید با "ازن خوب" که کیلومترها بالاتر در قسمت فوقانى جو زمین قرار دارد و اشعه ماوراء بنفش مضر خورشید را جذب می‌ کند، اشتباه گرفت.

بایان در ادامه افزود:"آلودگی هوا می تواند باعث تشدید بیماری های مختلفی مانند سرطان، ناهنجاری های تولد، مشکلات باروری و غیره باشد. آلودگی هوا به خصوص افراد آسیب پذیری مانند کودکان و سالمندان را بیش از سایرین هدف می گیرد پس باید از حجم آلودگی های هوا و همینطور آلاینده های صنعتی کاهش پیدا کند. در حال حاضر با کمک گرفتن از روش های مختلف امیدوار هستیم تا بتوانیم بهترین راه کار را برای مبارزه با آلودگی هوا اتخاذ کنیم."