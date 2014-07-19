به ‌گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در نشست کارگروه ارتباط صنعت و دانشگاه با رئیس مجلس با بیان اینکه انحصاری بودن برخی صنایع مانع رشد پژوهش و طرح‌های تحقیقات در آن‌ها بخش‌های می‌شود، گفت: برخی شرکت‌های و صنایع مانند صنعت خودروسازی به‌علت انحصاری بودن هیچ تلاشی برای نوآوری و استفاده از طرح‌های پژوهشی و تحقیقات انجام نمی‌دهند، از این رو کلید تحول ارتباط صنعت و دانشگاه خروج صنایع از انحصار است.



وزیر نفت، با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور باید رقابتی باشد، تصریح کرد: در باره توجه به بخش پژوهش از سوی دستگاه‌های اجرایی حتی اگر دستوراتی تعیین شود، اگر آن‌ها بر اساس تقاضا و درخواست صنایع کلید نخورد، این طرح هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد، از طرف دیگر حمایت دولت از صنایع تا حدودی خوب است اما تشدید آن موجب نابودی صنایع می‌شود.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه به‌علت انحصاری بودن صنایع هیچ بخشی به دانشگاه و تحقیقات رجوع نمی‌کند، افزود: قطعا موتور محرک توسعه فناوری باید رقابت باشد و تنها راه توسعه پژوهش مقوله رقابت در صنایع است.



زنگنه ادامه داد: هم‌اکنون بیش از 90 درصد صنایع و شرکت‌ها از سوی دولت و یا بخش‌های خصولتی اداره می‌شود بنابر این واگذاری‌ها هم هیچ تأثیری نداشته است، از طرف دیگر وزارت نفت برای توسعه پژوهش و تحقیقات دانشگاه نفت را در سال‌های گذشته تأسیس کرد.



وی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای استفاده از دانشگاه در اجرای طرح‌های خود، گفت: اخیرا توافق کردیم که تعدادی از مخازن نفت را به دانشگاه‌ها واگذار کنیم، تا آن‌ها تمام مراحل خود انجام دهند و قطعا این مهم ترین کار وزارتخانه است.



زنگنه ادامه داد: همچنین وزارت نفت به‌دنبال ساخت تجهیزات این حوزه است، که هم‌اکنون حدود 10 قلم کالا در دستور ساخت وجود دارد و ما به‌دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های دانشگاهی برای اجرای آن هستیم، از این‌رو افزایش بازیافت و بهینه سازی مهم‌ترین تقاضا و دغدغه وزارتخانه است.