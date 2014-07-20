تعیین مقررات برای خدمات ارزش افزوده صوتی/ دریافت تائیدیه از مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات ارزش افزوده محتوایی به خدماتی از جمله سرگرمی، آموزشی، اطلاع رسانی و خدمات تخصصی مشاوره ای گفته می شود که از بستر تلفن همراه و ثابت امکان استفاده از این خدمات وجود دارد و مشترک بعد از استفاده از این سرویسها، هزینه آن را از طریق صورتحساب تلفن ثابت و موبایل پرداخت می کند.

با توجه به فراگیر شدن این خدمات و لزوم تعیین مقررات برای شرکتهای ارائه دهنده این سرویس ها و اپراتورهایی که این خدمات از بستر شبکه ای آنها ارائه می شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را مصوب کرد.

در این مصوبه گسترش تقاضا برای ارائه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی از طریق شبکه های تلفنی اعم از ثابت و همراه و حفظ حقوق مشترکان و ضابطه مند کردن ارائه این خدمات از جمله اهداف تدوین این مقررات عنوان شده است.

رعایت این مقررات با استناد به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه لازم الاجرا شده است.

براساس این مصوبه، تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی براساس شرایط بازار، توسط ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی تعیین می شود و در صورتیکه اپراتور، تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد حداکثر سهم آن 30 درصد ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی تحویل داده شده به مشترک خواهد بود.

در همین حال اپراتور باید به ارائه کنندگان خدمات صوتی محتوایی، اجازه ارائه خدمات از طریق شبکه خود را بدهد.

همچنین ارائه دهنده خدمات و اپراتور موظفند در تمامی تبلیغات مربوط به این مقررات قبل از ارائه خدمات خود به مشترک، هزینه های مربوط به آن را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.

در همین حال ارائه دهنده این سرویس موظف است قبل از شروع ارائه خدمات، و در ابتدای تماس، در خصوص شرایط ارائه از جمله تعرفه خدمات به مشترک به صورت شفاف اطلاع رسانی کند؛ پس از اعلام تعرفه ها نیز در ابتدای تماس و اطلاع رسانی تمام شرایط، در خصوص ادامه تماس از مشترک تائید مجدد بگیرد.

اپراتور باید امکان مسدودسازی دریافت خدمات از طریق شماره خاص و فعالسازی مجدد آن را در صورت درخواست مشترک فعال کند و روش انجام این کار را قبل از شروع به ارائه سرویس به رگولاتوری اعلام و تائیدیه لازم را دریافت کند.

اعمال تعرفه ها بابت خدمات ارائه شده در صورتحساب مشترک، به عهده اپراتور است.