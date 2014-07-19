به گزارش خبرنگار مهر، حسن عاشوری بعد از ظهر شنبه در دیدار با مردم و مسئولان وحدتیه اظهار داشت: بالغ بر پنج میلیارد ریال در سال 92 به منظور توسعه و تقویت شبکه توزیع برق و روشنایی معابر هزینه شده است.

وی ادامه داد: شرکت برق نهادی درآمدی و هزینه ای است و درآمد اندکی که از فروش انشعاب حاصل می شود در مقابل هزینه های بالای توسعه و نگهداری بسیار ناجیز است.

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: در صورت اختصاص اعتبارات مناسب و تامین نقدینگی می‌توانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.

کاهش خاموشی‌های برق در سال‌های اخیر

وی بر لزوم همکاری مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد و ادامه داد: با توجه گرمی هوا، مصرف زیاد مردم و کاهش تولید برق از سدها که بر اثر کمبود آب به‌وجود آمده است، تمام توان و دقت خود را برای جلوگیری از خاموشی به‌کار‌ گرفته‌ایم.

عاشوری تصریح کرد: در دهه‌های گذشته شاهد قطعی های مکرر و حتی شبانه‌روزی بودیم اما اکنون قابل توجه رخ نمی‌دهد و نیروهای برق به‌صورت شبانه روزی در راستای رسدن انژری پاک به مردم عزیز اهتمام دارند.

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خاطرنشان ساخت: اولویت ما در تابستان تقویت ولتاژ در نقاط ضعف ولتاژ است و توسعه شبکه روشنایی که موجب صرف هزینه و بالابردن مصرف می شود را در زمستان انجام خواهیم داد.

