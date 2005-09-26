كميسيون برنامه و بودجه فردا در خصوص تامين ارز واردات بنزين تصميم گيري مي كند

رضا عبداللهي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين گفت : در روز سه شنبه اين هفته در كميسيون برنامه و بودجه ، درباره لايحه بررسي تامين اعتبار واردات بنزين تصميم گيري مي شود كه پيش بيني مي شود لوايحي كه براي واردات بنزين تقديم مي شود، تصويب شوند .

وي افزود : البته اين لايحه براي تامين اعتبار بنزين خريداري شده در ماههاي مرداد و شهريور است اما در انتظار تقديم لايحه تامين اعتبار واردات بنزين براي شش ماهه دوم سال هستيم .

وي اضافه كرد : در اين لايحه براي شش ماهه دوم سال در حدود دو ميليارد و 600 ميليون دلار براي واردات بنزين تقاضاي اعتبار شده است .

وي درپاسخ به اين سوال كه چرا به جاي يك راه حل بلندمدت به حساب ذخيره ارزي روي آورده شده است و اين امر با هويت تشكيل اين حساب منافات دارد، گفت : مگر راه ديگري هم داريم.

وي افزود : مجبور هستيم تا پايان سال به روش موجود ادامه دهيم ولي دولت بايد از سال آينده سياست هاي خود را درباره تغيير توزيع بنزين و كنترل مصرف سوخت آن عملي كند .

وي اضافه كرد : درحال حاضر بنزين به دليل اتفاقات موجود در دنيا و در بازارنفت تني 500 دلار به فروش مي رسد كه درصورت انجام بررسي هاي لازم رقم اعتبار درخواستي براي شش ماهه دوم افزايش مي يابد .