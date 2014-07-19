تجمع عزاداران امیرالمومنین (ع) با حضور آیت الله صافی گلپایگانی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع عزاداران امیرالمومنین (ع)، شنبه شب با حضور آیت الله صافی گلپایگانی، مرجع عالیقدر جهان تشییع در مشهد برگزار شد.

هم‌زمان با شام شهادت حضرت علی(ع) آیت الله صافی گلپایگانی به‌همراه جمعی از عزاداران از چهارراه خسروی به ‌سمت حرم مطهر رضوی پیاده‌روی کردند.

در این مراسم که با هدف عزاداری برای علی (ع) در شام شهادت آن حضرت برگزار شد، جمع کثیری از هیئت های مذهبی و آحاد مردم مشهد حضور داشتند.

تجمع بزرگ عزاداران امیرالمومنین (ع) از ساعت 17 با حضور آیت‌الله صافی گلپایگانی و از چهارراه خسروی مشهد به سمت حرم رضوی برگزار شد.

جمعیت عزاداران حضرت علی (ع) پس از عزاداری در مسیر چهارراه خسروری وارد حرم رضوی شده و در سوگ آن امام همام اشک ماتم ریختند.

گفتنی است، در این مراسم جمعی از هیئت‌های مذهبی و طلاب، آیت‌الله سید جعفر سیدان، استاد عالی حوزه علمیه خراسان، آیت‌الله صافی گلپایگانی، مرجع عالیقدر جهان تشییع، حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس پلیس راهور خراسان رضوی حضور داشتند.