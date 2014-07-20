300 میلیون تومان برای آزادی زندانیان غیر عمد جمع آوری شد

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: درساوجبلاغ 32 زندانی غیرعمد بابدهی های اندک دربند هستند که با کمک خیرین گرانقدر در ایام ماه مبارک رمضان و شب های لیالی قدر آزادی آنان فراهم شد.

وی در ادامه تاکید کرد: در این مراسم ها مبلغی بالغ بر 300 میلیون تومان جمع آوری شد که با 50 درصد مبلغی که از سوی ستاد دیه استان پرداخت خواهد شد تا عید فطر زندانیان غیر عمد شهرستان به آغوش خانوداه بر می گردند.

پالیزگر در ادامه یادآور شد: هدف از برگزاری این جشن‌ها تنها جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای آزادسازی زندانیان نیازمند نیست.

وی آگاهی‌ بخشی به مردم برای جلوگیری از ورود افراد به زندان، ایجاد همدلی و همگرایی با دیگر بخش‌ها برای کمک به زندانیان را از جمله اهداف برگزاری جشن‌های گلریزان عنوان کرد.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: آگاهی یافتن مسئولان مربوطه برای ارائه راهکارهای لازم آزادسازی افرادی که به خاطر جرایم غیرعمد زندانی شده‌اند از دیگر اهداف برگزاری جشن‌های گلریزان است.

اندوخته حساب ستاد دیه برای تسهیلات آزادسازی زندانیان غیرعمد

به گفته وی، زندانیان جرایم غیرعمد که بر اثر تصادفات وسایل نقلیه و عدم توانایی مالی در پرداخت مهریه و چک‌های بلامحل راهی زندان شده‌اند از افراد آبرومند جامعه هستند که نیاز به کمک انسان‌های خیر و نیکوکار دارند.

در ادامه محمد باقر مقدسی مدیر عامل ستاد دیه استان البرز بابیان اینکه ساوجبلاغ پیش قدم در برگزاری این عمل خیر در بین شهرستانهای استان است گفت: هر مبلغی که در این مراسمها از خیرین نیکوکار برای آزادی زندانیان جمع آوری شود، از سوی ستاد دیه استان نیز 50 درصد این مبالغ برای این امر اختصاص و پرداخت خواهدشد.

وی افزود: ستاد دیه این آمادگی را دارد به خیرینی که مایل باشد برای آزادی زندانیان غیر عمد از تسهیلات استفاده کنند تا مبالغی تا حدود 150 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرزگفت: شایسته است که همه در حد توان مالی خود برای حمایت از این قشر و آزاد سازی آنها گام برداریم تا از این طریق علاوه بر کسب رضایت الهی موجب شویم در چنین روزهای مبارکی به کانون گرم خانواده خود بازگردند.

این مسئول در پایان افزود: اندوخته حساب ستاد دیه برای تسهیلات آزاد سازی برای زندانیان غیر عمد به بیش از 7 میلیارد تومان می رسد که می توانیم از طریق پرداخت تسهیلات قدمی برای آزادی زندانیان غیر عمد برداریم.