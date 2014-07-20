دومین اردوی آماده سازی تیم فوتبال نفت گچساران در سپیدان آغاز شد

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه برنامه زمانبندی آماده سازی تیم فوتبال نفت گچساران یک اردو 9 روزه را از روز یکشنبه در مجموعه ورزشی پولاد کف سپیدان آغاز کرده ایم.

چمنیان اظهارداشت: در نخستین مرحله اردو آماده سازی تیم فوتبال نفت گچساران 70 درصد بازیکنان را در اختیار گرفتیم و در این اردو قصد داریم با آماده سازی هرچه بیشتر و بهتر بازیکنان چند بازیکن تقویتی غیر بومی نیز به تیم اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون در انتخاب بازیکنان اولویت را با بازیکنان بومی قرار داده ایم وبا برگزاری سه مرحله بازی انتخابی از میان استعدادها و پتانسیل های بومی تعداد قابل توجهی از این بازیکنان را به کار گرفته ایم.

سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران تاکید کرد: در انتخاب کلیه بازیکنان دقت نظر بسیاری به کار گرفته شده و با مشورت کادر فنی سعی بر گزینش بهترین ها داشته ایم.

چمنیان با بیان اینکه تمرینات تیم فوتبال نفت گچساران از یک برنامه زمانبندی قابل قبولی برخوردار است، تصریح کرد: کلیه مدیران ورزش نفت گچساران در برگزاری هرچه منظم تر تمرینات سهم بسزایی داشته اند.

این سرمربی شاغل در لیگ یک فوتبال کشور در ادامه تمرکز در تمرینات را مهمترین نیاز بازیکنان و کادر فنی در دوران بدنسازی و آماده سازی تیم عنوان کرد و افزود: شرایط اردویی برای تمرکز تیم بسیار مفید و موجب بالا رفتن راندمان تمرینات خواهد شد.

وی یادآور شد: کلیه بازیکنان تیم فوتبال نفت گچساران که از لحاظ تست پزشکی تایید شده و قرارداد خود را با باشگاه امضا کرده اند و برخی بازیکنان نیز پس از بررسی تست پزشکی قرارداد خود را نهایی خواهند کرد.

چمنیان در خصوص اعلام لیست نهایی بازیکنان تیم فوتبال نفت گچساران بیان کرد: با افزوده شدن برخی از بازیکنان تقویتی و چند بازیکن رده سنی امید و جوانان بومی تا شهریور ماه لیست بازیکنان این تیم نهایی خواهد شد.