برگزاری جشن برداشت ساقه های طلایی گندم در نهاوند/ دستها به شکرانه نعمت به آسمان بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان قطب گندم و تولید این محصول در کشور است و هرساله در استانه فصل برداشت گندم در شهرستانهای این استان جشنی باشکوه به همین مناسبت برگزار می شود که دارای سابقه چندساله است.

ازهمین رو عصر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین و کشاورزان برگزار و در مراسمی با عطر و بوی رمضان و برکت ایام لیالی قدر جشن برداشت ساقه های طلایی گندم در یکی از اراضی شهرستان نهاوند در شهر گیان برگزار شد.

این فضای معنوی و زیبا و دلچسب موجب شد تا تمامی میهمانان دعوت شده با لبخند و بالا بردن دستان خود به سوی آسمان منتظرشروع برداشت محصول گندم باشند.

فرماندار نهاوند در این آئین با تاکید بر اینکه نهاوند قطب زراعت و کشاورزی و باغداری غرب کشور و استان همدان است، اظهار داشت: باید تلاش شود این شهرستان در تمامی زمینه ها تبدیل به قطب تولیدی شود.

امامعلی عبدالملکی گفت: نهاوند ظرفیت های مناسبی در زمینه های مختلف کشاورزی دارد که مهمترین آنها وجود منابع آبی غنی، خاک حاصلخیز و آب و هوا مناسب است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این شهرستان در بخش کشاورزی نیازمند همدلی، همراهی و همکاری تمامی دستگاه ها هستیم.

در نهاوند بیش از 17 هزار و 500 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند

عبدالملکی با اشاره به اینکه در نهاوند بیش از 17 هزار و 500 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند، افزود: این شهرستان در تولید سه محصول حائز رتبه برتر کشور و در تولید 14 محصول حائز رتبه برتر استان همدان است و ارزش تولیدات محصولات کشاورزی نهاوند سالانه بیش از 390 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای راهبردی دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی در راستای خودکفایی اقتصادی، برای شکوفایی و توسعه کشاورزی شهرستان نهاوند بعنوان قطب کشاورزی استان همدان حمایت ازاین بخش و تلاش برای توسعه زیرساختها مورد نظر است.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: شهرستان نهاوند مهمترین شهر استان همدان در زمینه داشتن پتانسیلهای کشاورزی است اما دو مشکل اساسی کمبود سردخانه و عدم فرآوری محصولات باعث شده از ظرفیت کشاورزی بدرستی استفاده نشود.

وی مشکل مهم دیگر حوزه کشاورزی نهاوند را عدم استفاده کشاورزان و باغداران نهاوند از آبیاری قطره ای و سیستم آبیاری تحت فشار عنوان کرد و گفت: در شهرستانی که این همه ظرفیت کشاورزی دارد، باید به سمت و سوی استفاده از تجهیزات کم‌ مصرف در بحث آب رفت و باید روش آبیاری سنتی را به آبیاری بارانی تغییر داد تا بتوان مانع هدررفت مقدار آبی که در این روش از بین می‌رود، شد.

25 هزار هکتار از اراضی نهاوند به کشت گندم اختصاص یافته است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: در شهرستان نهاوند 76 هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که 36 هزار هکتارآن به صورت دیم و 40 هزارهکتار آن آبی است و 25 هزار هکتار از این اراضی به کشت گندم اختصاص یافته است.

احدظفری ادامه داد: شهرستان نهاوند قطب کشاورزی استان همدان و غرب کشور بوده و همیشه از دیرباز به عنوان مرکز مهم غله استان و کشور مطرح شده و برای شناساندن وضعیت موجود کشاورزی نهاوند بعنوان قطب استان همدان و غرب کشور به سایر شهرهای ایران، آئین شکرگزاری و جشن برداشت گندم در نهاوند برگزار می شود.

ظفری افزود: در نهاوند 25 هزار هکتار به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین از هر هکتار گندم دو تا دو تن و 200 کیلوگرم گندم با مغوبیت مناسب و در مجموع بیش از 55 هزار تن گندم تولید شود.

وی گفت: 85 دستگاه کمباین برای برداشت محصول گندم در نهاوند مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 45 دستگاه متعلق به شهرستان نهاوند و 40 دستگاه نیز از استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس برای برداشت اصولی و سریع گندم در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

وی گفت: گندم شهرستان نهاوند بدون هیچ گونه آفت و بیماری از جمله بیماری گل زرد و خوشه زرد جزو محصولات با کیفیت و مرغوبیت درجه یک شناخته شده که علت آن آب سالم، زمین مناسب و عملیات مبارزه با آفت سن و عملیات مبارزه با علف های هرز در اراضی کشاورزی نهاوند است.

وی گفت: برای رشد و توسعه کشاورزی نهاوند کارشناسان كشاورزي در بخش توليدات درختي و زراعي و دامي در حال اصلاح زيرساخت‌ها و بالا بردن راندمان توليد و گذر از بخش سنتي به صنعتي و مدرنيزه كردن توليدات هستند، که ‌بر همين اساس از چندی پیش اصلاح و يكپارچه كردن اراضي كشاورزي در روستاهاي متقاضي طرح انجام شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند نیز سخنران بعدی این مراسم بود که بیان داشت: مهمترین امر در شکرانه برداشت این محصول سالم پرداخت زکات است و کشاورزان باید همواره همانند گذشته به بحث زکات برای رونق هر چه بیشتر محصول خود توجه داشته باشند.

کسانی که از دادن زکات خوداری می‌کنند مومن و مسلمان نیستند

علی کاویانی با اشاره به روایات متعددی که درباره زکات آمده است، اظهار داشت: بدانید که دادن زکات هیچگاه باعث کم شدن مال نمی شود بلکه باعث می‌شود مال برکت بیشتری داشته باشد و با استناد به روایات و فتاوای مراجع معظم تقلید زکات جزء حق الناس به شمار می رود و کسانی که از دادن زکات خوداری می‌کنند مومن و مسلمان نیستند.

کاویانی ادامه داد: پرداخت زکات، باعث پاکی مال نیز می شود چون وقتی که حق فرد دیگری به مال تعلق گرفت آن را آلوده می سازد و این آلودگی تا وقتی که حق مزبور از آن جدا نگردد باقی خواهد ماند.

شاه رضا کیانی یکی از کشاورزان موفق گندمکار این منطقه نیز در ادامه به خبرنگار مهر گفت: کشاورزی تبدیل به علم شده و باید دانست برای پایداری کشاورزی چگونه از آب و خاک به نحوی مناسب بهره مند شد تا محصولی مناسب حاصل شود.

کیانی گفت: متاسفانه در ایران کشاورزی بعنوان یک تجارت محسوب نمی شود و به خاطر سختی و ظریف کاری های خاص بخش اعظم آن همچنان به صورت سنتی انجام می شود که این روش باید هرچه سریعتر تغییر کند.

اغلب مناطق کشاورزی و باغداری و زراعی نهاوند با کمبود آب و یا بحران آب مواجه هستند

وی گفت: با تمام آنچه از ظرفیت بالای کشاورزی و باغداری نهاوند گفته شد و به رغم اینکه نهاوند را به شهر سراب های خروشان و رودخانه های بسیار و نهرهای بیشمار می شناسند اما اغلب مناطق کشاورزی و باغداری و زراعی نهاوند با کمبود آب و یا بحران آب مواجه هستند.

وی گفت: باید با ترویج و گسترش آبیاری تحت فشار و قطره ای از تمام توان و ظرفیت بخش کشاورزی و باغداری نهاوند استفاده شود.

کیانی عنوان کرد: گندم تولید شده در نهاوند یکی از بهترین محصولات تولیدی استان است که مشتری خوبی برای آن وجود دارد و انتظار می رود این محصول در نهاوند به مصرف برسد و مسئولان اجازه خروج گندم نهاوند را از شهرستان ندهند.

در پایان با توجه به این موضوع که شهرستان نهاوند قطب کشاورزی، دامداری و شیلات استان همدان است که سالانه هزاران تن انواع محصولات باغی، کشاورزی و دامداری و شبلات در آن تولید و روانه بازار مصرف می شود اما تا کنون از این ظرفیت بی نظیر کشاورزی نهاوند حمایت و استفاده کامل نشده و با وجود زحمات فراوان کشاورزان، این دلالان و واسطه‌ها هستند که سود بالایی از کشاورزی نهاوند می برند که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.