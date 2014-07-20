گلایه از معطلی مردم در صف اهدای خون/ مشکلات خاص کودکان کار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در لیالی قدر و روزهای تعطیل، ضمن بازدید از بخشهای مختلف مراکز درمانی و بیمارستانی، از نزدیک در جریان کمبودها و مشکلات پرسنل و مردم قرار گرفت.

دومین بازديد از مرکز اورژانس تهران

وزیر بهداشت برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته با مسئولان و امدادگران اورژانس 115 دیدار کرد.

دکتر سید حسن هاشمی در این دیدار صمیمانه که تا زمان افطار به طول انجامید ضمن بازدید از مرکز ناحیه غرب اورژانس تهران از زحمات و تلاشهای امدادگرانی که در این پایگاه مشغول ارایه خدمات به هموطنان بودند تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین طی نشست با مسئولان و امدادگران اورژانس 115 با اشاره به سخت بودن کار در اورژانس و ضرورت ارایه خدمات در هر لحظه از زمان به مصدومین، گفت: امدادگران اورژانس با وجود تمام سختی ها و کاستیهای موجود همچنان متعهدانه به مردم ارایه خدمت می کنند.

هاشمی در ادامه بر ضرورت تامین و تکمیل نیروهای انسانی و ارتقای تجهیزات اورژانس تاکید کرد و از زحمات تلاشگران اورژانس قدردانی کرد.

بازدید از پایگاه انتقال خون استان تهران

وزیر بهداشت همچنین در بازدید سرزده از پایگاه انتقال خون استان تهران، از نزدیک در جریان مشکلات و کمبودهای حوزه انتقال خون قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید گفت: از اینکه مردم به ما اعتماد کرده اند و با زبان روزه برای اهدای خون خود آمده اند شایسته و زیبنده نیست که به دلیل کمبود نیروی پاسخگو و پزشک با ازدحام جمعیت مواجه و در صف های طولانی معطل شوند.

وزیر بهداشت ضمن قدردانی از استقبال گسترده مردم در این امر خداپسندانه و همت والای آنها افزود: کم توجهی و عادت به روشهای غیرمناسب باعث بروز مشکلاتی می شود که در سطح تهران با این وسعت مراکز محدودی آمادگی دریافت خون از اهدا کنندگان را داشته باشد این درحالی است که می توان با اعلان قبلی و همیاری پزشکان داوطلب در این مواقع خاص که بار مراجعه افزایش می یابد کمک گرفت.

هاشمی افزود: با توجه به تجربه سالهای گذشته و افزایش مراجعات در این روزهای خاص باید با فراهم نمودن تمهیدات و نیروی انسانی و افزایش پایگاههای خونگیری به این اعتماد و بزرگواری مردم احترام بگذاریم و آمادگی کامل در این باره داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ سالی مثل امسال با استقبال بی نظیر مردم مواجه نبوده ایم ادامه داد: این نشان دهنده همراهی خوب مردم است بنابراین با افزایش پایگاههای خونگیری و تسهیلات لازم برای این ایام می توانیم در انجام این امر خیر همکاری کنیم و لازم است که همه پایگاههای انتقال خون در این ایام فعال باشند.



هاشمی با اشاره به ازدحام جمعیت در این مرکز گفت: در این شب ها هموطنان زیادی با مراجعه به این مرکز، خون اهدا کرده اند و صف طولانی نشان دهنده ضعف ما در گلوگاه یعنی کمبود تعداد پزشکانی که مراجعان را برای داشتن شرایط اهدای خون ویزیت و تایید می کنند، است که مردم ناچار می شوند ساعتها در صف معاینه معطل بمانند.



در حاشیه این بازدید تعدادی از کارکنان این مرکز به مشکلاتی چون حجم کاری زیاد ناشی از بار مراجعات بالا به این مرکز، کمبود نیروی انسانی و مشکلات مالی و موانع موجود برای ارتقای کاری آنها مواردی را با وزیر بهداشت در میان گذاشته و وزیر بهداشت نیز ضمن قول مساعد برای رسیدگی به این موارد از زحمات بی دریغ سازمان انتقال خون تقدیر و تشکر کرد.

بازدید از خانه درمانی کودکان کار

یکی دیگر از مراکزی که وزیر بهداشت در ایام تعطیل بازدید و دیدن کرد، خانه درمانی کودکان کار جمعیت امام علی (ع) در تهران بود.

هاشمی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه آموزش باید به عنوان یکی از اصول در کنار درمان قرار بگیرد، گفت: وزارت بهداشت آمادگی خود را برای همکاری با این جمعیت در حوزه اختصاص مکان، ارائه تجهیزات و درمان اعلام می‌دارد.

وزیر بهداشت با تاکید بر پرهیز از پراکنده کاری در این حوزه گفت: مجموعه شما مختص کودکان کار است و بهتر است هدفگذاری را تغییر ندهید و مسئولیت امور تخصصی تر را به متولیان آن حوزه بسپارید .

وی با بیان اینکه کودکان کار تقصیر و گناهی ندارند بلکه به‌ دلیل برخی مشکلات اقتصادی که ناشی از ناکارآمدی دولتهاست مجبور به تحمل چنین زندگی می‌شوند، گفت: در مورد کودکان کار و خیابانی متأسفانه معلول هستیم و نقشی در آن نداریم و این در حالی است که میزان اعتیاد و شیوع ایدز در میان این افراد چندین برابر افراد معمولی است و حتی به دلیل عدم برخورداری از بهداشت و سوء‌تغذیه دچار مشکلات خاص می‌شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در وهله‌ اول باید نسبت به شناسایی این کودکان کار اقدام کرد، گفت: پس از شناسایی این کودکان که می‌تواند توسط انجمن‌ها و خیریه‌ها صورت بگیرد، می‌توان نسبت به ارائه خدمات خاص نیز برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت آمادگی دارد که امکانات مورد نیاز به جمعیت امام علی (ع) را در اختیارشان قرار دهد، گفت: دوستانمان در این خیریه به‌ دلیل عدم همکاری در طول سالهای متمادی دیده‌اند دل خوشی از مسئولان دولتی ندارند ولی ما آمادگی داریم که در مورد فضا، امکانات و نیروی تخصصی در صورت علاقه‌مندی خیرین و به عنوان یک شهروند ایرانی این مجموعه‌ها را در اختیارشان قرار دهیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به مسئولین خیریه درباره مشکلات درمان کودکان پیوندی و سرطانی غیرکار توصیه کرد که تمرکز خود را بر روی دیگر موارد ضروری مورد نیاز کودکان کار گذاشته و با معرفی کودکان سرطانی به بیمارستانهای دیگر فعالیت خود را بر روی شناسایی، آموزش و دیگر موارد کودکان کار قرار دهند.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه جمعیت امام علی(ع) می‌تواند بر روی مسائل آموزشی، روان‌شناختی، روانپزشکی، مشاوره کودکان کار نیز ورود کند، گفت: در صورت تمایل مسئولان جمعیت، دولت و وزارت بهداشت این امکان را دارد تا امکانات و متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی را در اختیار آنها قرار دهد.

هاشمی خاطرنشان کرد: باید به دنبال گسترش اینگونه مراکز باشیم و بتوانیم تعداد بیشتری از نیازمندان به این دست از خدمات را در قالب مجموعه های خیریه پوشش دهیم.