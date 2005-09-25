چند خبر كوتاه از حوزه هنري استان مركزي

آثارهنرمند اراكي دردومين نمايشگاه بين المللي كاريكاتور كاراكيال

آثارعلي شعباني ازهنرمندان حوزه هنري استان مركزي درنمايشگاه بين المللي كاريكاتور كاراكيال به نمايش گذاشته شد.

اين نمايشگاه همه ساله به مناسبت بزرگداشت " يان لوكا كاراكيال " نويسنده وروزنامه نگاراروپاي شرقي وبا موضوع كاريكاتورچهره كاراكيال ، در شهر پلوئسيتي كشور روماني برگزار مي شود.

بنا به اين گزارش،علاقمندان مي توانند آثاراين هنرمند خلاق را همراه با آثارچهارده كاريكاتوريست ديگرازكشورمان ازطريق سايت اينترنتي به نشاني:www.tabrizcartoons.com مشاهده نمايند .

لازم به ذكراست كه شركت هنرمندان درمسابقات ملي وبين المللي با هدف كسب تجربه ، ارتقاء ، انگيزه وتربيت هنرمند متعهد ازاهداف كلي حوزه هنري استان مركزي مي باشد .

راهيابي آثارهنرمند اراكي به جشنواره سراسري عكس فرهنگ، تمدن ودين

يكصد اثر از بين چهارصد هزار اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره توسط هيات داوران پذيرفته شده واين آثاربه جشنواره سراسري عكس فرهنگ ، تمدن و دين راه يافتند .

نمايشگاه آثارپذيرفته شده همزمان با ماه مبارك رمضان هيجدهم مهرماه سال جاري درمركزفرهنگي هنري صبا تهران افتتاح و درمعرض ديد علاقمندان قرارخواهد گرفت.

گفتني است از آثار ارسالي توسط حميد رضا مجيدي، هنرمند حوزه هنري استان مركزي به جشنواره عكس فرهنگ، تمدن و دين، دو اثر مورد پذيرش هيات داوران قرار گرفته است.

شركت هنرمندان خانه كاريكاتورحوزه هنري استان مركزي درجشنواره اينترنتي كاريكاتور

هنرمندان خانه كاريكاتورحوزه هنري استان مركزي درجشنواره اينترنتي كاريكاتورشركت كردند.

اين مسابقه به همت خانه كاريكاتورايران وبا موضوع تروريسم برگزارمي شود . هنرمندان خانه كاريكاتورحوزه هنري استان مركزي همگام با هنرمندان سراسرجهان انزجارونفرت خود را نسبت به تروريسم ومخصوصا تروريسم دولتي رژيم اشغالگرقدس باخلق وطرخ كاريكاتوربيان داشته ودراين جشنواره شركت نموده اند .

هنرمندان خانه كاريكاتورحوزه هنري استان مركزي درمجموع تعداد بيست اثرازدوازده كاريكاتوريست به دبيرخانه اين جشنواره ارسال نموده اند.

آثار ارسالي متعلق به خانمها سيد معصومه موسوي ، معصومه محمد طا لبي ، حديث زارع ، مريم عبدلي ، مرضيه محمد طالبي ، سميرا تقوايي ، زهرا صائبي مقدم و آقايان علي شعباني ، رضا مظفري ، عليرضا نوروزي ، علي فتحعليان و وحيد علي محمدي مي باشد .

آموزش موسيقي درحوزه هنري استان مركزي

به همت واحد موسيقي حوزه هنري استان مركزي كلاس آموزش موسيقي برگزارمي شود.

واحد موسيقي حوزه هنري استان مركزي با دعوت ازاستاد عبدالنقي افشارنيا اقدام به تشكيل كلاس آموزشي نموده است .

اين كارگاه فرصت مناسب ومغتنمي است براي هنرجويان موسيقي استان مركزي كه ازنزديك با اندوخته هاي استاد افشارنيا آشنا شوند.

لازم به ذكراست كه حوزه هنري استان مركزي با هدف جذب وپرورش هنرمندان جوان ومتعهد وهمچنين ترويج موسيقي اصيل ايراني درسطح استان اقدام به برگزاري اين كلاس نموده است .

چهارمين جلسه آموزش موسيقي عصرروزچهارشنبه ششم مهرماه جاري درحوزه هنري استان مركزي برگزارمي شود .

بنا به اين گزارش علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتربه حوزه هنري استان مركزي واقع درخيابان 22بهمن مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 2244667و46454تماس حاصل نمايند .