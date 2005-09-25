نامه مجيد جلالي براي رئيس جمهور

به گزارش خبرنگار "مهر" جلالي كه سابقه قهرماني پاس در ليگ برتر و قهرماني صباباتري درجام حذفي فوتبال كشور را داراست درگفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت : من امروز نامه اي به دكتراحمدي نژاد ارسال مي كنم و حرف ها و نظرات خود را به تفصيل به ايشان ارائه مي كنم.

جلالي شايعه حضور در پرسپوليس را رد كرد و گفت: هيچ صحبتي با او دراين خصوص انجام نشده است.

نامه سرمربي سابق تيم فوتبال صباباتري متعاقبا ارسال خواهد شد.