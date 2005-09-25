نامه مجيد جلالي براي رئيس جمهور

به گزارش خبرنگار "مهر" جلالي كه سابقه قهرماني پاس در ليگ برتر و قهرماني صباباتري درجام حذفي فوتبال كشور را داراست درگفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت : من امروز نامه اي به دكتراحمدي نژاد ارسال مي كنم و حرف ها و نظرات خود را به تفصيل به ايشان ارائه مي كنم.
جلالي شايعه حضور در پرسپوليس را رد كرد و گفت: هيچ صحبتي با او دراين خصوص انجام نشده است.
نامه سرمربي سابق تيم فوتبال صباباتري متعاقبا ارسال خواهد شد.
مجيد جلالي مربي مستعفي تيم فوتبال صباباتري قصد دارد طي نامه اي به رييس جمهور، حرف هاي ناگفته خود در مورد اتفاقات فوتبال را بيان كند.
به گزارش خبرنگار "مهر" جلالي كه سابقه قهرماني پاس در ليگ برتر و قهرماني صباباتري درجام حذفي فوتبال كشور را داراست درگفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت : من امروز نامه اي به دكتراحمدي نژاد ارسال مي كنم و حرف ها و نظرات خود را به تفصيل به ايشان ارائه مي كنم.
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