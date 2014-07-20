امام شناسی نیاز کنونی جامعه‌ است/ مساجد پایگاه توسعه کرمان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی شنبه شب در جمع سوگواران حضرت علی(ع) در مسجد قائم(ع) شهر کرمان، امام شناسی را نیاز کنونی جامعه دانست و افزود: امروز دشمنان به دنبال راه هایی برای ضربه زدن به نظام هستند.

وی ادامه داد: یکی از این راه ها تهاجم فرهنگی است که بازشناسی امام‌شناسی می‌تواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمنان داشته باشد.

لزوم معرفی ویژگی های شخصیتی و دینی امام علی

استاندار کرمان با اشاره به لزوم معرفی و تببین ویژگی‌های شخصیتی و دینی امام علی(ع) اذعان اشت: آن امام همام می‌فرماید "معیار ما اعتدال و میانه‌ روی است".

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین به حدیث دیگری از مولای متقیان علی(ع) مبنی‌بر اینکه "ما جایگاه وسط هستیم، عقب افتادگان باید به ما ملحق شده و تندروها و غلو کننده باید به سوی ما بازگردند"، اشاره کرد و افزود: باید سیره حضرت علی (ع) را را الگوی زندگی خود قرار دادیم.

وی اعتدال و میانه روی را رویکرد دولت تدبیر و امید دانست و اظهار داشت: ظرفیت‌های فراوانی در استان کرمان وجود دارد که باید برای آبادانی منطقه از آنها بهره برد.

رزم حسینی با اشاره به دوران شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گفت: در آن زمان مساجد پایگاه های فعالیت های انقلابی بودند و انسان هایی وارسته و بزرگ منش از این مکان ها مقدس برخاستند.

لزوم پرهیز از اختلافات سیاسی

نماینده عالی دولت در استان کرمان مسجد قائم شهر کرمان را پایگاه تجمع انقلابیون دانست و افزود: محور وحدت استان کرمان ولایت و توسعه بوده و مساجد نیز پایگاه توسعه استان هستند.

وی اشتغال را مهم‌ترین دغدغه جوانان دانست و اذعان داشت: افراد نباید برای اشتغال منتظر ایجاد فرصت‌های شغلی توسط دولت باشند بلکه باید دیدگاه نسبت به کار عوض شود.

رزم حسینی کشور را نیازمند کارهای اقتصادی دانست و اذعان داشت: باید با برنامه ریزی صحیح در راستای خلق ثروت و تولید کار قدم برداریم.

وی با تاکید بر لزوم دوری از اختلافات سیاسی گفت: همه مسئولین باید با وحدت و همدلی برای پیشرفت استان تلاش کنند.