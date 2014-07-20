  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۸

رزم‌حسینی:

امام شناسی نیاز کنونی جامعه‌ است/ مساجد پایگاه توسعه کرمان شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره به تهاجمات فرهنگی دشمنان گفت: بازشناسی امام می‌تواند سدی محکم در برابر نفوذ فرهنگی دشمنان ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی شنبه شب در جمع سوگواران حضرت علی(ع) در مسجد قائم(ع) شهر کرمان، امام شناسی را نیاز کنونی جامعه دانست و افزود: امروز دشمنان به دنبال راه هایی برای ضربه زدن به نظام هستند.

وی ادامه داد: یکی از این راه ها تهاجم فرهنگی است که بازشناسی امام‌شناسی می‌تواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمنان داشته باشد.

لزوم معرفی ویژگی های شخصیتی و دینی امام علی

استاندار کرمان با اشاره به لزوم معرفی و تببین ویژگی‌های شخصیتی و دینی امام علی(ع) اذعان اشت: آن امام همام می‌فرماید "معیار ما اعتدال و میانه‌ روی است".

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین به حدیث دیگری از مولای متقیان علی(ع) مبنی‌بر اینکه "ما جایگاه وسط هستیم، عقب افتادگان باید به ما ملحق شده و تندروها و غلو کننده باید به سوی ما بازگردند"، اشاره کرد و افزود: باید سیره حضرت علی (ع) را را الگوی زندگی خود قرار دادیم.

وی اعتدال و میانه روی را رویکرد دولت تدبیر و امید دانست و اظهار داشت: ظرفیت‌های فراوانی در استان کرمان وجود دارد که باید برای آبادانی منطقه از آنها بهره برد.

رزم حسینی با اشاره به دوران شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گفت: در آن زمان مساجد پایگاه های فعالیت های انقلابی بودند و انسان هایی وارسته و بزرگ منش از این مکان ها مقدس برخاستند.

لزوم پرهیز از اختلافات سیاسی

نماینده عالی دولت در استان کرمان مسجد قائم شهر کرمان را پایگاه تجمع انقلابیون دانست و افزود: محور وحدت استان کرمان ولایت و توسعه بوده و مساجد نیز پایگاه توسعه استان هستند.

وی اشتغال را مهم‌ترین دغدغه جوانان دانست و اذعان داشت: افراد نباید برای اشتغال منتظر ایجاد فرصت‌های شغلی توسط دولت باشند بلکه باید دیدگاه نسبت به کار عوض شود.

رزم حسینی کشور را نیازمند کارهای اقتصادی دانست و اذعان داشت: باید با برنامه ریزی صحیح در راستای خلق ثروت و تولید کار قدم برداریم.

وی با تاکید بر لزوم دوری از اختلافات سیاسی گفت: همه مسئولین باید با وحدت و همدلی برای پیشرفت استان تلاش کنند.

 

