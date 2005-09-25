رئيس كميته تحقيق ترور حريري 29 مهر ماه گزارش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه اماراتي البيان، پس ازاينكه مهليزبه بازجويي از 7 مقام سوري به عنوان شاهد عيني ترور حريري پايان داد، دولت لبنان اعلام كرد: تيم سازمان ملل كه موضوع ترورحريري را پيگيري مي كند،21 اكتبر آتي (29 مهرماه) گزارش خود را به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و وزارت دادگستري لبنان ارائه خواهد كرد.



شارل رزق وزير دادگستري لبنان ضمن اعلام اين مطلب گفت : اواخر سپتامبرجاري رئيس تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري به همراه تيم همراهش به كشورهاي اروپايي خواهد رفت، تا چارچوب گزارش مربوط به ترور حريري را تهيه كند.

وي افزود: اين گزارش نتيجه تحقيقاتي است كه تيم تحقيق مربوط به ترور حريري اززمان ورود به لبنان انجام داده است.



به گفته شارل رزق گزارش تيم تحقيق مربوط به ترور نخست وزير اسبق لبنان درنهايت به تحقيقات بيروت براي دستيابي به حقيقت اين تروركمك مي كند.

درهمين رابطه يك مسئول وزارت خارجه سوريه ازپايان سفرتيم تحقيق سازمان ملل به دمشق خبر داد وگفت : تيم تحقيق به بازجويي از شاهدان عيني پايان داده است.

وي افزود: كميته تحقيق بين المللي مربوط به ترورحريري با تعدادي ازمقامات سوري كه كميته پيشتر درخواست ديداربا آنها را كرده بود، گفتگو كرد .

اين مسئول وزارت خارجه سوريه همچنين تصريح كرد: هدف سوريه از پاسخ دادن به درخواست كميته تحقيق به اين دليل بود كه دمشق بارها آمادگي كامل خود را براي همكاري با تيم تحقيق جهت روشن شدن عاملان جنايت زشت ترورحريري اعلام كرده بود.

با اين حال منابع نزديك به تيم تحقيق مربوط به ترورحريري اعلام كردند : بازرسان اين كميته دردمشق به اظهارات 7 شاهد و در راس آنها سرلشگرغازي كنعان وزير كشور كنوني و رئيس سابق اطلاعات نظامي سوريه در لبنان در فاصله سالهاي 1948 تا سال 2002 و جانشينش سرلشگر رستم غزاله در فاصله سالهاي 2002 تا 2005 ميلادي و دو تن ازمعاونين غزاله به نام هاي محمد خلوف و جامع جامع گوش داده است .

وي افزود: تيم تحقيق همچنين به اظهارات وليد معلم معاون وزير امور خارجه سوريه كه ساعتي پيش از ترورحريري با وي تماس برقراركرده بود گوش داد .

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد روزجمعه در واشنگتن با رد خبر روزنامه آمريكايي "واشنگتن پست" گفت : تاكنون هيچ سوري متهم به دست داشتن در ترورحريري محكوم نشده است .

روزنامه واشنگتن پست نوشته بود بشار اسد رئيس جمهوري سوريه تلاش مي كند تا با كميته تحقيق بين المللي ترورحريري وارد معامله شود .

عنان بلافاصله پس از درج اين خبر و ديدارش با كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا در واشنگتن به خبرنگاران گفت : نبايد تا اعلام نتايج نهايي تحقيقات اين پرونده پيش داوري كرد.