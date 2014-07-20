احمدرضا گرشاسبی کارگردان «اینجا شهر دیگری است» درباره اکران این فیلم سینمایی تاریخی - مذهبی به خبرنگار مهر گفت: هیچ هزینه‌ای برای تبلیغات فیلم «اینجا شهر دیگری است» از سوی تهیه‌کننده به پخش‌کننده پرداخت نشد، از همین‌رو دست پخش‌کنندگان در حوزه تبلیغ بسته بود.

وی با انتقاد از صحبت‌های سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم مبنی بر مخاطب نداشتن فیلم «اینجا شهر دیگری است» بیان کرد: سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم چندی پیش مصاحبه‌ای با مهر انجام داده و بیان کرده بود که این فیلم با مخاطب ارتباط برقرار نمی‌کند که من به عنوان کارگردان «اینجا شهر دیگری است» صحبت های وی را رد می‌کنم.

گرشاسبی متذکر شد: صحبت‌های تهیه‌کننده زمانی صحت داشت که او براساس آمار گیشه و یا حضور در سالن‌ها سخن می گفت اما او در هیچ یک از اکران‌های جشنواره در سال 1390 حضور نداشت، ضمن اینکه در اکران های عمومی حتی برای یک بار فیلم را با مردم و روی پرده سینما ندیده است؛ چراکه او بعد از پایان فیلمبرداری تسویه حساب و با پروژه قطع ارتباط کرد. حال سئوال من این است این تهیه‌کننده که در هیچ یک از سانس‌های نمایش حضور نداشت بر چه اساسی به این نتیجه رسیده که این فیلم با مخاطب ارتباط برقرار نکرده است. من این فیلم را با مخاطب در سالنها دیدم و متوجه بازخورد آنها نیز شده‌ام.

این کارگردان با اشاره به صحبت های سعدی مبنی بر اینکه تمام‌قد کنار فیلم ایستاده است، گفت: صحبت های تهیه کننده فیلم «اینجا شهر دیگری است» مبنی بر اینکه تمام قد کنار فیلم ایستاده است، ادعایی بیش نیست و هیچ قدم مثبتی برای تقویت این فیلم هم در زمان تولید و هم در اکران بر نداشته است. ضمن اینکه در صحبت های خود گفته بود که قصد داشته فیلمنامه این فیلم سینمایی را بازنویسی کند و به علیرضا نادری بسپارد. این در حالی است که بنده به یاد ندارم سعدی اسمی از این نمایشنامه‌نویس آورده باشد.

وی در ادامه افزود: اگر این تهیه‌کننده اهل پول خرج کردن برای بهبود بخشیدن و تقویت این پروژه سینمایی بود، چه کسی ذی صلاح تر از حمید امجد نویسنده اصلی فیلمنامه بود. سئوال من این است سعید سعدی به عنوان تهیه کننده فیلم و یک مسلمان معتقد به اسلام، چرا همزمان با اکران فیلمی درباره امام علی(ع) و به گفته به خودش واجد ارزش‌های دینی، جوسازی می کند.

گرشاسبی در پایان پاسخ به این که چرا اکران این فیلم سینمایی ناموفق بوده است؟ گفت: موقعیت اکران این فیلم سینمایی در ماه رمضان نامناسب بود و متاسفانه در بدترین زمان و شرایط ممکن و بدون تبلیغات اکران شده و اگر لطف تلویزیون نبود و چند تیزر پخش نمی کرد، مخاطب سینمای ایران از وجود این فیلم مطلع نمی‌شد. اگر یک فیلم هالیوودی هم با این شرایط تولید و پخش می شد قطعا با شکست مواجه می شد.

سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم «اینجا شهر دیگری است» چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفته بود فیلم سینمایی «اینجا شهر دیگری است» علیرغم موضوع خوب و متفاوتی که دارد نتوانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند و این مساله هم به نحوه ساخت این فیلم بر می‌گردد.