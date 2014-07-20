اسکان پنج هزار خانوار عشایری فارس از ابتدایی طرح اسکان تا پایان 92

صادق نکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته 800 خانوار عشایری در فارس یکجانشین شده اند.

وی درباره مزایای اسکان عشایر گفت: در حالیکه امکانات رفاهی مانند بهداشت، آموزش و پرورش و ... در وضعیت کوچ برای عشایر فراهم نیست، در حالت اسکان عشایر قادرند از این خدمات زیربنایی بهره مند شوند و همچنین به سبب پرداختن به کشاورزی در کنار دامداری برای آنها تنوع شغل ایجاد می شود.

مدیرکل امور عشایر فارس با بیان اینکه اقدام خاصی برای آموزش و تشویق عشایر به اسکان صورت نمی گیرد، بیان کرد: با در خواست خود عشایر، ما بررسی ها و پیگیریهای لازم اسکان آنها را انجام می دهیم.

نکوئیان همچنین عنوان کرد: بین سه ایل قشقایی، خمسه و لر در فارس بیشترین آمار اسکان به ایل قشقایی اختصاص دارد.

وی گفت: از عشایر در خواست می کنیم که برای دریافت پرونده مرتع داری برای در اختیار داشتن زمینی به مدت زمان 30 سال، اقدام کنند.

نکوئیان در پایان با بیان اینکه به خاطر خشکسالی های مستمر در زمینه آب شرب عشایر کوچ رو مشکل هایی وجود دارد، گفت: از طریق تانکرهای آب رسانی، سعی در انتقال آب به این عشایر داریم با این وجود در این زمینه با کمبود اعتبارات رو به رو هستیم.