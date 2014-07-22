گزارش عملیات امدادی هلال احمر در تابستان/ امدادرسانی به 17 هزار هموطن

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از پانزدهم خرداد ماه و همزمان با آغاز طرح تابستانه امدادو نجات تا روز گذشته سه هزار و 42 حادثه در کشور به امدادگران هلال احمر گزارش شد. در این حوادث 21 هزار و 615 هموطن دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: در این حوادث 21 هزار و 147 نفر آسیب دیدند که به 16 هزار و 947 نفر امدادرسانی شده و 4 هزار و 200 نفر نیز از مرگ نجات یافتند.

به گفته سخنگوی سازمان امدادو نجات هلال احمر دو هزار و 600 نفر از مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند و 9 هزار و 600 نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند. این در حالی است که در این طرح 500 عملیات رهاسازی انجام و هزار و 300 نفر نیز اسکان موقت و اضطراری یافتند.