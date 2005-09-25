انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي در دستور كار هفته آينده مجلس

محمد شاهي عربلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، در حال حاضر بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت به مجوز دولت و مجلس نياز دارد.

وي تصريح كرد: اين ماده برنامه چهارم موجب مي شود كه انتشار اوراق مشاركت ديرتر عرضه و خود موجب افزايش نقدينگي شود.

شاهي عربلو تاكيد كرد: كوچكترين تاخير در انتشار اوراق مشاركت بازار پولي را با خطرات جدي مواجه خواهد كرد.

وي خبر داد: درحال حاضر اصلاحيه اين ماده برنامه چهارم توسعه در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: اصلاحيه اين ماده چهارم كه در نهايت منجر به اين خواهد شد، بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت نيازي به مجوز مجلس نداشته باشد در هفته آتي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.

وي در پايان گفت: با تفيذ اين اختياربه شوراي پول واعتبار و با اجراي به موقع سياست ها ، نقدينگي جذب و از رشد پايه پولي ونرخ تورم جلوگيري خواهد شد.