110 هزار دفترچه بیمه همگانی سلامت در سیستان و بلوچستان صادر شد

محمد صفدری در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح همگانی بیمه سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه به منظور برخورداری تمامی ایرانیان از مزایای بیمه و دفترچه خدمات درمانی در دستور کار قرار گرفت و به تمامی افراد دارای هویت ایرانی و شماره ملی و فاقد هرگونه دفترچه بیمه درمانی به صورت رایگان دفترچه درمانی اعطا شد.

وی با بیان اینکه تعداد 120 هزار نفر در سیستان و بلوستان شامل 15 درصد جمعیت فاقد دفترچه بیمه هستند افزود: با اجرای طرح همگانی بیمه سلامت این جمعیت نیز از مزایای پوشش خدمات درمانی برخوردار شدند.

وی ابراز داشت: پیش از این حق سرانه هر فرد درطی سال 285 هزار تومان اعلام شده بود که در این طرح دولت محترم به منظور برخورداری تمامی ایرانیان ساکن در این استان از خدمات درمانی و بیمه هزینه آن را متقبل شد.

وی گفت: صندوق بیمه ایرانیان برای پوشش شهرهای بیش از 20 هزار نفر است و تمامی ایرانیان فاقد دفترچه خدمات درمانی مشمول این طرح هستند.

صفدری گفت: از آغاز طرح ثبت نام بيمه همگاني سلامت تاکنون بيش از 120 هزار نفر در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از اين تعداد براي 110 هزار نفر دفترچه بيمه همگاني سلامت صادر شده است.

وی ابراز داشت: با اجراي برنامه تحول نظام سلامت، افرادي که داراي دفترچه بيمه همگاني سلامت هستند تنها 10 درصد هزينه بستري در بيمارستان‌هاي از آنها دریافت می شود و بقيه هزينه ها را دولت تقبل مي‌کند.