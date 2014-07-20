آخرین وضعیت پزشک خانواده از زبان وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی درباره آخرین وضعیت طرح پزشک خانواده، افزود: اکنون طرح پزشک خانواده در 2 استان مازندران و فارس در حال اجرا است و تاکنون تلاش کردیم تا نواقص و مشکلات طرح را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در حال بررسی هستیم تا پزشک خانواده را در یک شهرستان هر استان اجرایی کنیم بدون شک بعد از بررسی این ایده، آن را عملیاتی خواهیم کرد. همچنین در حال آماده سازی حاشیه شهرهای زیر 8.5 میلیون نفر هستیم تا بتوانیم طرح پزشک خانواده را اجرایی کنیم.

هاشمی با بیان اینکه اعتبارات طرح پزشک خانواده در بودجه دیده شده است، افزود: امید است وضعیت خزانه بهتر شود تا برای اجرای طرح پزشک خانواده با کمبود بودجه مواجه نشویم.

وی درباره زمان اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: اکنون طرح پزشک خانواده آماده اجرا است و اگر اعتبارت تخصیص داده شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: البته ناگفته نماند اجرای سراسری پزشک خانواده 10 سال به طول می انجامد و باید ابتدا در چند استان اجرایی شود و بعد از رفع درست نواقص، اجرای آن را گسترش دهیم.