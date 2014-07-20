احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: 2 فرنگیکار نقش بسیار ارزندهای که در سال 1392 در موفقیت کشتی قم در مسابقات قهرمانی کشور و میادین بینالمللی داشتند در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان نیز برای تیم ملی کشورمان کشتیهای خوبی انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با حضور این 2 کشتیگیر مستعد در کنار دیگر کشتیگیران نوجوان و آینده دار فرنگی قم توانستیم در سال گذشته چهار سهمیه حضور در تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشور را به دست بیاوریم و یک مدال نقره آسیا و یک برنز جهان در سال 2014 را کسب کنیم.
رضایی ابراز داشت: علیرضا نجاتی در وزن 42 کیلوگرم و علیاصغر شهبازی در وزن 100 کیلوگرم به سبب نمایش بسیار خوبی که از خود در مسابقات کشوری و همچنین در تیم ملی نوجوانان در مسابقات بین المللی و رقابتهای قهرمانی آسیا ارائه کردند در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران حضور یافته و در رقابت های قهرمانی جهان در کشور اسلواکی در ترکیب تیم ملی به میدان رفته و با این تیم موفق به کسب مقام سوم مسابقات جهانی نوجوانان 2014 نیز شدند.
دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: این 2 کشتی گیر و دیگر فرنگی کاران ارزشمند تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان نیز خوب ظاهر شدند تا انشاءالله ردههای سنی بالاتر نیز در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان به میدان بروند.
وی تصریح کرد: نجاتی و شهبازی بعد از کشتیهای بسیار خوب خود در رقابتهای بینالمللی و آسیایی کشتی فرنگی در گرجستان و تایلند که با طلای نجاتی از مسابقات بینالمللی گرجستان و نقره شهبازی از پیکارهای قهرمانی آسیا همراه بود به مسابقات جهانی در اسلواکی اعزام شدند.
رضایی یاد آور شد: کشتیگیر 42 کیلوگرم قم یعنی علیرضا نجاتی همراه با تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان توانست خود به جمع چهار نفر برتر جهان رسانده و در نهایت با عبور از سد فرنگیکار ارمنستانی به مقام سوم و نشان برنز کشتی نوجوانان جهان در سال 2014 دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین علیاصغر شهبازی که به عنوان نایب قهرمان نوجوانان آسیا در سال جاری در وزن 100 کیلوگرم به مسابقات جهانی رفته بود تا برای قهرمانی این رقابتها با رقبای کشورهای مطرح دنیا مسابقه بدهند با توجه به شکست از حریف رومانیایی خود از دستیابی به این مهم بازماند.
دبیر هیئت کشتی استان قم در ادامه بیان کرد: کشتیگیران قم همراه با سایر اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در نهایت به مقام سوم مسابقات جهانی 2014 دست یافتند و سرافرازانه در میان استقبال علاقمندان به کشتی به میهمان اسلامی بازگشتند.
وی در پایان اظهار داشت: 2 ملی پوش کشتی فرنگی قم در کنار دیگر اعضای تیم ملی و کادر آنها از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شدند و در بازگشت به قم به استقبال این عزیزان رفتیم و امیدوارم روزی که آنها در سایر میادین نیز با کسب قهرمانی یا مدال از رقابتهای آسیایی و جهانی به کشور باز میگردند نیز با گرمی به استقبال آنها برویم.
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