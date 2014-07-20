به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترسیدتقی نوربخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی، یک سازمان بیمه گر اجتماعی و از ابزارهای مهم رفاه اجتماعی است، افزود: در کشور ما حدود 39 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و سایر سازمان‌های بیمه گر هم افراد دیگری را تحت پوشش دارند.

وی با تاکید بر اینکه تأمین‌اجتماعی سازمانی درآمد هزینه‌ای محسوب می‌شود و همزمان با وصول حق بیمه، درآمد حاصله را برای ارائه خدمات به اقشار تحت پوشش هزینه می‌کند، ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی در مهر پارسال در بودجه 33 هزار میلیارد تومانی خود، حدود 20 درصد یعنی حدود 5 هزار و صد میلیارد تومان،کسری بودجه داشت.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و کمک‌های دولت که با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دارو و همچنین اختصاص سهم دولت از حق بیمه کارگران ساختمانی انجام شد؛ بدون اینکه فروش دارایی در سال 93 داشته باشیم این کسری جبران شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: فروش دارایی‌ها برای جبران کسری، کار درستی نیست زیرا این دارایی‌ها بین نسلی است و باید در زمان بازنشستگی، مستمری پرداخت کنیم.

نوربخش ادامه داد: امسال باتوجه به افزایش مستمری 25 درصدی که از ابتدای فروردین اتفاق افتاد در مورد حداقل حقوق و دستمزد بگیرها 25 درصد و در مورد سایرین علی الحساب 20 درصد پرداخت شد که امیدواریم تا عید فطر پنج درصد بقیه را پرداخت کنیم.

وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بیمه‌ای بین نسلی است و 30 تا 40 درصد وصولی‌ها را باید برای نسل آینده سرمایه گذاری کنیم که متاسفانه این سازمان در سال 88 به نقطه سربه سری رسید و نمی توانست سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در دو حوزه مستمری‌ها ودرمان، خدمات خود را ارائه می کند که حدود دو سوم منابع به مستمری بگیرها پرداخت می‌شود و یک سوم آن در رابطه با درمان هزینه می‌شود.

نوربخش افزود: نخستین بار در سال 93 ماده 96 قانون تأمین‌اجتماعی درباره مستمریها اجرا شد و مستمری‌ها تقریبا برابر با نرخ تورم افزایش یافت و حق خواربار و مسکن هم 50 درصد افزایش یافت و تا کنون تجهیز منابع برای این منظور انجام شده است.

وی با اشاره به تحولات مثبت صورت گرفته در نظام سلامت گفت: در ابتدای سال جاری با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری زمینه تحول و ارتقاء خدمات فراهم شد و طی ماه‌های اخیر نیز طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمد و موضوع سلامت در صدر اولویت‌های دولت تدبیر و امید قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: توجه بیشتر به حوزه درمان تأمین‌اجتماعی نیز در این سازمان با جدیت دنبال می‌شود و سرانه درمان در سال 93 در سازمان تأمین‌اجتماعی 44 درصد افزایش داشت بعلاوه 270 قلم دارو نیز تحت پوشش قرار گرفت.

نور بخش با بیان اینکه در سال 93 پنج بیمارستان تأمین‌اجتماعی در عسلویه، زابل، ایلام، بیرجند و کرمان به بهره برداری می‌رسند، گفت: برنامه توسعه‌ای بیمارستان آیت الله کاشانی تهران و همچنین ساخت 3 بیمارستان در دزفول، یزد و لنگرود آغاز خواهد شد و کار ساخت 26 مرکز درمانی سرپایی در سراسر کشور نیز آغاز خواهد شد.

وی، حذف فرانشیز از بیماران مستمری بگیر، حذف دفترچه و جایگزینی کارت هوشمند و همچنین نظام ارجاع را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد.

نوربخش گفت: با حذف فرانشیز مستمری بگیران، درمان این افراد در همه مراکز دانشگاهی و دولتی مشابه مراکز ملکی سازمان بدون هزینه خواهد بود.

وی با بیان اینکه حدود 56 درصد مستمری بگیران تأمین‌اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند گفت: مستمری‌بگیران نیاز بیشتری به استفاده از خدمات درمانی دارند که در این رابطه گام‌هایی برداشته شده که امیدواریم بخشی از مشکلات آنان برطرف شود.

نوربخش با بیان اینکه مهمترین تولید سازمان تأمین‌اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی است افزود: اگر برنامه ریزیهای ما در جهت افزایش رضایتمندی مردم باشد به ارتقای امنیت اجتماعی کمک می‌کنیم و اگر عکس آن باشد سطح امنیت اجتماعی و اعتماد مردم را پایین می‌آوریم.

وی گفت: 60 هزار میلیارد تومان بدهی به این دولت منتقل شد در حالی که بدهی دولت در سال 1383 حدود 2700 میلیارد تومان بود.

نوربخش افزود: در هشت سال اخیر قالیبافان، رانندگان، زنبورداران و برخی دیگر از مشاغل زیر پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در آمدند و با وجود استفاده این اقشار از خدمات تأمین‌اجتماعی منابع مربوطه به سازمان پرداخت نشد و تجمیع آنها حدود 60 هزار میلیارد تومان بود که به این دولت منتقل شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سهم کارفرمایی دولت سه درصد است، این بدهی مرتب افزایش می‌یابد و حدود 15 هزار میلیارد تومان در هر سال به بدهی دولت افزوده می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برخی از بدهی‌ها مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست و مذاکراتی در جریان است تا این بدهیها پرداخت شود.

نوربخش افزود: نگاه و سیاست دولت نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی، مساعدت به این سازمان است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی تلاش می‌کند به تعهداتش عمل کند، گفت: عیدی سال 91 با استقراض از بانک به مستمری بگیران تأمین‌اجتماعی پرداخت شد در حالی که پارسال در بهمن یعنی یک ماه زودتر بدون استقراض و بدون فروش دارایی، عیدی مستمری بگیران را پرداخت کردیم.

نوربخش افزود: جهت گیری سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به سمت بازار سرمایه است و بنگاه داری نیست. وی گفت: در چند ماه اخیر بزرگترین هولدینگ سرمایه گذاری این سازمان را وارد بورس کردیم.

وی افزود: یکی از مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی در سالهای اخیر نداشتن برنامه راهبردی دراز مدت بود که از سه ماه پیش سند راهبردی این سازمان در حال تدوین است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی درباره برنامه‌های این سازمان برای تامین منابع مالی پایدار گفت: موضوع منابع و مصارف از چالشهای تاریخی این سازمان است.

نوربخش افزود: با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان بین المللی کار،‌ تحلیل محاسبات بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده است تا پس از 39 سال این محاسبات انجام و امار لازم درباره منابع و مصارف استخراج شود.

وی گفت: تقاضای ما این است که از تکالیف و قوانینی که منابع آن دیده نشده است پرهیز شود.

نوربخش درباره شرکت سرمایه گذاری شستا هم گفت: این شرکت از حدود 25 سال پیش شکل گرفت و علت شکل گیری آن پرداخت بدهیهای دولت در ادوار مختلف بود.

وی افزود: در سال 93 حدود 46 هزار میلیارد تومان حجم تعهدات سازمان است در حالیکه پرتفوی شرکت سرمایه گذاری تنها برای حدود 10 ماه تعهدات سازمان کافی است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این شرکت در چند سال اخیر مشکلاتی در نظام مدیریتی خود داشت اکنون اصلاح مدیریتی در آن انجام و مقرر شد این شرکت در چند زمینه مشخص از جمله دارو، صنعت و معدن و پتروشیمی و سیمان فعالیت کند و از فعالیتهایی که نتوان ذخایر بیمه شدگان را حفظ کرد پرهیز شود.

نوربخش افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل حجم بالای خدمات و تعهدات خود و همچنین گردش مالی قابل توجهی که دارد، تابع اعداد بزرگ است. بر این اساس مشکلات آن نیز دیرتر بروز می‌کند. در حال حاضر تعهد سنوات تجمیعی بیمه شدگان از مهمترین چالشهای سازمان تأمین‌اجتماعی است و باید از افزودن تعهد سنوات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در این سازمان، نظام مدیریتی سه جانبه نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت حاکم است و تلاش کردیم این روش را در هیئت نظارت و دیگر ارکان این سازمان توسعه دهیم تا خود بیمه شدگان ناظر سازمان باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اساسنامه تأمین‌اجتماعی تا سال 84 و پیش از شکل گیری وزارت رفاه ثابت بود که بعد در قالب نظام چند لایه تغییراتی در آن بوجود آمد و در سه سال اخیر نیز سه بار به دلایل متعدد تغییر کرد.

نوربخش افزود: اکنون تعامل خوبی میان سازمانهای بیمه‌گر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به ارتقاء خدمات تأمین‌اجتماعی و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان باشد.