ایران مهمترین ترس و وحشت اسرائیل غاصب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن ممدوحی پیش از ظهر یکشنبه در کلاس تفسیر نهج البلاغه اظهار داشت: بی شک آینده دنیا در دست منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز دنیای ما در وضعیت بسیار اسفبار به سر می برد، در گوشه ای از جهان عده ای به نام دین دست به هر نوع جنایاتی می زنند و در گوشه ای دیگر حامیان دروغین حقوق بشر سکوت معناداری اختیار کرده اند.

این عالم کرمانشاهی با اشاره به اینکه مسلمانان باید در این برهه خاص از تاریخ، وحدت و برادری خود را حفظ کنند، بیان داشت: هدف دشمنان از ایجاد این جنگهای مذهبی و فرقه ای در منطقه، تنها شکستن اتحاد و انسجام مسلمانان در جهان است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: امروز بیشترین ترس و وحشت دشمنان دین خدا، همه گیر شدن دین اسلام در دنیاست.

آیت الله ممدوحی با اشاره به اینکه مدافعان حریم اهل بیت علیهم السلام اجازه هیچ گونه تجاوز و تعدی را به دشمنان دین خدا نخواهند داد، بیان داشت: امروز سربازان و فرزندان دین خدا با تمام قدرت در مقابل دنیای کفر و استکبار ایستاده اند.

این عالم کرمانشاهی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را غیرقابل توصیف عنوان کرد و افزود: امروز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار گرفته است که هیچ دشمن و قدرتی حتی اجازه تفکر تجاوز به ایران را به خود نمی دهد.

این نماینده مجلس خبرگان گفت: مهمترین ترس و وحشت اسرائیل غاصب، قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: امروز برای ما شیعه بودن افتخاری بزرگ و ماندگار است و دنیا باید بداند که جهان در نهایت در دستان فرزند امیرالمومنین (ع) خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی، تاکید کرد: جوانان باید برای مقابله و ایستادگی در مقابل ناتوی فرهنگی دشمنان و دنیای استکبار به اهل بیت و سیره ائمه اطهار تمسک بجویند.