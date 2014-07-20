به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «چگونه یک فیلم، فیلم می شود؟ چگونه یک نقد، نقد می شود؟» با تدریس مازیار اسلامی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این کارگاه در 2 حوزه فیلم سازی (داستانی، مستند، کوتاه و بلند) و ادبیات سینمایی ( نقد و ترجمه) جهت بررسی و ارزیابی آثار علاقه مندان برگزار می‌شود. در این کارگاه آموزشی که در 2 بخش مجزا برگزار می‌شود، آثار فیلمسازان در حال تجربه ورزی و همچنین نقدها و ترجمه‌های سینمایی علاقه مندان به مطالعات سینما، مورد بحث و گفتگو واقع خواهد شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، فراهم کردن محیطی تعاملی و آموزشی برای بررسی آثار سینماگران و پژوهشگران سینمایی است.

در پایان این دوره آموزشی و پس از ارتقاء و بهبود کیفیت زیبایی شناختی، فنی و محتوایی این آثار مجموعه خانه هنرمندان ایران از آثار شاخص و واجد ظرفیت حمایت خواهد کرد.

علاقمندان لازم است تا پیش از شروع دوره و تا حداکثر پنج شنبه 16 مردادماه 1393، فیلم ها یا مقالات خود را به معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران ارسال کنند.

مستند «با زبان خاموش» به مرحله تدوین رسید

فیلم مستند «با زبان خاموش» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی منوچهر مشیری با پایان تصویربرداری به مرحله تدوین رسید.

منوچهر مشیری درباره روند تولید این فیلم مستند گفت: در حال حاضر با پایان مرحله تصویربرداری، تدوین اولیه فیلم آغاز شده و امیدوارم پس از طی مراحل ساخت موسیقی متن و صداگذاری، این مستند 30 دقیقه‌ای برای شرکت در هشتمین دوره جشنواره سینماحقیقت آماده شود.

وی افزود: مراحل تصویربرداری این فیلم مطابق طرح پیش‌بینی شده در جلسات متعدد انجام شد. چند جلسه تصویربرداری در خانه خانم دکتر قریب و سایر سکانس‌های فیلم از جمله حضور وی در فرهنگستان ادب فارسی، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس گروه زبان‌های باستانی دانشگاه تهران و جلسه آموزش شاهنامه خوانی با حضور چهره‌های نام آشنای فرهنگ و ادب فارسی و شخصیت‌های برجسته علمی ایران طبق برنامه‌ریزی پیش رفت.

این مستندساز گفت: تنها سکانس سفر وی به شمال کشور به دلیل کمبود زمان انجام نشد و به جای آن سکانس دیگری در فشم و ییلاق های اطراف تهران تصویربرداری شد.

مشیری درباره موضوع این مستند عنوان کرد: این مستند، پرتره ای از دکتر بدرالزمان قریب که به بانوی پژوهنده فرهنگ ایران باستان شهرت دارد و از چهره‌های ماندگار کشور است. بدرالزمان قریب زندگی خود را وقف خدمت به فرهنگ و زبان ایران باستان و گسترش زبان فارسی کرده است.

فراخوان نخستین گردهم‌آیی سینمای مستند و باستان‌شناسی منتشر شد

مركز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان حامی مستند‌سازی در كشور قصد دارد تا با برگزاری «نخستین گردهم‌آیی بین‌المللی سینمای مستند و باستان‌شناسی ایران» گامی جدی برای تعامل میان مستندسازان و باستان‌شناسان بردارد و با ایجاد فضای همدلی و همگرایی بین مستندسازان و باستان‌شناسان شرایطی را مهیا کند تا آثار ارزشمندی در این زمینه تولید شود.

محورهای این همایش که طی روزهای 15 الی 17 دی‌ماه 1393 و با همكاری پژوهشگاه سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و موزه‌ ملی ایران، در تالار اجتماعات موزه ملی ایران برپا می‌شود، به این شرح است:

-بخش مقالات

-بخش فیلم

فیلم‌های ارائه شده می‌بایست در قالبDVD به دبیرخانه همایش ارسال شود و در صورت انتخاب برای نمایش باید در قالب Dvcam ارائه گردد. با توجه به محدودیت زمان برگزاری گردهمایی، مدت زمان فیلم‌ها نباید بیشتر از 30 دقیقه باشد.

علاقمندان می‌توانند اطلاعات بیشتر را از اینجا دریافت کنند.

نمایش 20 فیلم سینمایی در هفته دوم داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران

در هفته دوم داروی‌های شانزدهمین جشن سینمای ایران 20 فیلم سینمایی برای داوران این بخش به نمایش در آمد که اسامی آن به شرح زیر است:

«فیلادلفی» به کارگردانی اسماعیل رحیم زاده، سید مجتبی اسدی پور، «میگرن» به کارگردانی مانلی شجاعی زاده، «یک عاشقانه ساده» به کارگردانی سامان مقدم، «سه درجه تب» به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند، «دهلیز» به کارگردانی بهروز شعیبی، «ضد گلوله» به کارگردانی مصطفی کیایی، «دو ساعت بعد مهرآباد» به کارگردانی علیرضا فرید، «گیرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده، «گذشته» به کارگردانی اصغر فرهادی، «بزرگ مرد کوچک» به کارگردانی صادق صادق دقیقی، «پروانگی» به کارگردانی قاسم جعفری، «ملکه» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، «گهواره ای برای مادرم» به کارگردانی پناه برخدا رضایی، «کیمیا و خاک» به کارگردانی عباس رافعی، «روزهای زندگی» به کارگردانی پرویز شیخ طادی، «راه بهشت» به کارگردانی مهدی صباغ زاده، «سگ های پوشالی» به کارگردانی رضا توکلی، «بادیگران» به کارگردانی ناصر ضمیری، «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان، «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا.