برپایی نمایشگاه قرآن در اصفهان/ مردم استقبال گسترده ای کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یک سالن از نمایشگاه قرآن به غرفه های نهادهای بزرگ تر فعال در علوم قرآنی اختصاص یافته و غرفه های سالن های دوم و سوم به موضوعاتی چون کودک و قرآن، نرم افزارهای قرآنی، کتاب قرآنی و هنر قرآنی.

توجه به نسل جوان

مسئول غرفه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان گفت: به دلیل فعالیت های رایانه ای ما، مخاطبمان اکثرا قشر جوان هستند که بیشتر از کتاب به نرم افزارها راغب هستند و به همین دلیل هر سال به جز این نمایشگاه در نمایشگاه کتاب استانی هم حضور داریم.

حسن آقاعابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان استقبال از نمایشگاه در روزهای اخیر بهتر شده، گرچه بعد از افطار بیشتر است اما بعضی پیش از افطار به نمایشگاه می آیند.

وی افزود: به تولید نرم افزارهای علوم اسلامی و قرآنی درباره قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و تفسیر آنها می پردازیم و 90 درصد کارمان جمع آوری کتاب های قبلی در این حوزه است که دانش نامه اهل بیت، کتاب رستاخیز شامل 105 تابلوی نقاشی برگرفته از آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره معاد از این جمله است.

وی ادامه داد: مخاطب برخی نرم افزارهای تحقیقاتی ما از جمله "کتابخانه ائمه معصومین" شامل زندگی 14 معصوم، 9 نرم افزار و 4200 جلد کتاب و مقاله در این زمینه و نرم افزارهای "نقد وهابیت" و "نقد بهاییت"، محققان علوم اسلامی هستند و برای مخاطب عام هم آثاری چون "فیض تمام"، به عنوان پرفروش ترین نرم افزارمان را منتشر می کنیم که شامل متن عربی و ترجمه فارسی گویای قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است.

وی بیان داشت: دانش نامه ها هم که ترکیبی از کارهای کتابخانه ای و متنی و کارهای صوتی یا انیمیشنی هستند، از دیگر آثار ویژه مخاطب عام هستند که از آن جمله می توان به دانش نامه "شاخه طوبی" شامل 149 انیمیشن کوتاه براساس داستان های زندگی حضرت زهرا و "محراب"، دانش نامه جامع نماز اشاره کرد.

ساعت کاری نمایشگاه

مسئول نمایندگی اصفهان انتشارات سوره مهر نیز درباره کتاب های این انتشاراتی در نمایشگاه قرآن گفت: کتاب های ما در حوزه قرآن، ائمه، دفاع مقدس و ولایت است و کتاب های جدیدمان "من زنده ام" درباره مقام معظم رهبری، "عباس دست طلا"، مجموعه 850 حکایت از زندگی پیامبر اعظم به صورت موضوعی، "پای درس امام صادق، نگاهی موحدانه به شگفتی های آفرینش" و کتاب "قصه های دلنشین داستان های موضوعی قرآن" هستند.

مهدی آقایاری بیان داشت: اکنون اذان مغرب ساعت 8:30 است و مردم در طول روز به علت گرمای هوا به نمایشگاه نمی آیند و پس از اذان هم مشغول افطار و سریال های تلویزیون می شوند، در نتیجه اکثرا ساعت 11 از خانه بیرون می آیند که نمایشگاه قرآن در آن زمان دیگر تعطیل شده است.

وی ادامه داد: چند سال است پیشنهاد داده ایم نمایشگاه قرآن اصفهان مثل نمایشگاه تهران از ساعت 9 شب تا سحر برگزار شود تا مردم بتوانند از فضای قرآنی آن استفاده کنند. موقعیت مکانی نمایشگاه اصفهان هم مناسب نیست، چرا که نمایشگاه قرآن شهرهای مختلف معمولا در کنار پارک های پررفت و آمد برگزار می شود تا مردم پس از افطار کردن روزه شان در پارک از آن بازدید کنند.

وی با بیان این که میزان استقبال از نمایشگاه نسبت به سال های گذشته کمتر شده، عنوان داشت: وجود کتاب قرآنی در نمایشگاه قرآن مشتری های خاص خود را دارد، ولی متاسفانه گاه بار کتابی نمایشگاه کاهش پیدا می کند و به محل نمایش تابلوهای هنری تبدیل می شود، در صورتی که در گذشته ناشران اصفهانی بیشتری در نمایشگاه شرکت می کردند، ولی اکنون میزان استقبال ناشران از آن کم شده است.

وی اذعان داشت: اگر محتوای تحقیقی قرآنی نمایشگاه بیشتر باشد، بهتر است تا ناشران قدرتمند اصفهانی نسبت به آن بی انگیزه نشوند.

هنر قرآنی

مسئول غرفه هنرکنده زیبا چوب اصفهان در نمایشگاه قرآن نیز گفت: آثاری که در نمایشگاه ارائه داده ایم، هنر معرق و مشکب روی چوب است که این هنر، سابقه دیرینه ای دارد و از دوران سلجوقی رایج بوده است.

فخر السادات هاشمی ادامه داد: استفاده از آیات قرآن در این هنر به هنرمند آرامش مضاعف می دهد، چرا که کار با چوب هم آرامش بخش است.

وی بیان داشت: میزان استقبال از آثار معرق چوب قرآنی نسبت به آثار دیگر معرق بیشتر است و افراد زیادی به یاد گرفتن این هنر یا خریداری آثار هنری آن علاقمند هستند. استقبال از نمایشگاه هم زیاد بوده و متقاضی زیادی برای یادگیری این هنر در راستای حفظ و نگهداری آن داشته ایم.