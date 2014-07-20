به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی خبری مبنی بر سفر نمایندگان یک گروه آلمانی از یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات سینمایی با نام «سینه موبیل» وابسته به شرکت «باواریا» به کشورمان و دیدار با مقامات سینمایی ایران منتشر شد. در این خبر آمده بود که یک هیات آلمانی برای دیدار با هیئت مدیره خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی برای سرمایه گذاری در صنعت سینمای ایران با همکاری سیامک پورشریف به ایران آمده‌اند.

سیامک پورشریف تهیه‌کننده سینما به عنوان برگزارکننده این دیدار به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته یک هیات از شرکت «سینه موبیل» وابسته به شرکت «باواریا» و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات سینمایی به دعوت من به ایران آمدند تا بتوانند وضعیت تجهیزات سینمای ایران را بررسی کرده و در صورت نیاز، همکاری لازم برای ارتقای تجهیزات سینمایی را با مدیران سینمای ایران داشته باشند.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما از این سفر، دیدار این گروه با حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و آرش امینی مدیر کل حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان سینمایی بود که متاسفانه نه رئیس سازمان سینمایی و نه مدیر بخش بین الملل این سازمان نسبت به این دیدار علاقه ای نشان نداده و وقتی را برای نمایندگان این شرکت در نظر نگرفتند.

پورشریف با اشاره به اینکه اگر شرایط دیدار هیات آلمانی با رئیس سازمان سینمایی فراهم می شد، بی شک بستر مناسبی برای ارتقای تجهیزات سینمایی در ایران فراهم می شد، بیان کرد: در این سفر هیات آلمانی تنها با محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما و فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما به عنوان بزرگترین نهاد صنفی سینمایی در کشور و تعدادی از شرکت های بخش خصوصی دیدار کردند.

تهیه کننده فیلم سینمایی «برلین 7-» تاکید کرد: تنها بخش خصوصی و مدیران شرکت های خصوصی تجهیزات سینمایی از حضور نمایندگان شرکت سینه موبیل آلمان استقبال کردند و بخش دولتی تمایلی به این کار از خود نشان نداد. این در حالی است که شرکت سینه موبیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات سینمایی در دنیا است و در طول سال تجهیزات سینمایی را برای پروژه های بزرگ سینمایی فراهم می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با نمایندگانی از بنیاد سینمایی فارابی دیدار داشته اند یا خیر؟ بیان کرد: بنیاد سینمایی فارابی در زمینه تجهیزات سینمایی چندان فعال نیست و ما ترجیح دادیم با کسانی صحبت کنیم که در این زمینه فعال هستند.

پورشریف در پایان گفت: به هر حال این جلسه به عنوان اولین جلسه هیات سینه موبیل برای شناخت و بررسی تجهیزات موجود در سینمای ایران بود و نتایج نهایی برای همکاری این شرکت با سینمای ایران در آینده نزدیک مشخص می شود. این گروه در نشست های خود با سینماگران و مدیران شرکت های تجهیزات سینمایی چگونگی همکاری و مشارکت خود را برای ارتقای تجهیزات سینمایی بیان کردند.