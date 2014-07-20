سهیمه آرد 14 نانوایی در چابهار کاهش یافت/ معرفی پنج نانوایی به تعزیرات

هادی اکبری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سومین جلسه کمیسیون آرد و نان شهرستان چابهار که با هدف بررسی و مدیریت توزیع آرد و کیفیت نان عرضه شده برگزار شد تخلفات تعدادی از نانوایان مورد بررسی قرار گرفت که در همین رابطه تعداد 14 نانوایی به کاهش سهمیه آرد محکوم شدند.

اکبری با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزود: به منظور پیشگیری از هر گونه تخلف و یا عرضه آرد خارج از شبکه نسبت به تشدید بازرسی ها در این شهرستان اقدام شده است که در این راستا تعداد 5 واحد خبازی نیز به دلیل تخلف کم فروشی، گرانفروشی و عرضه آرد خارج از شبکه در سه ماهه ابتدای سال جاری به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: تامین نان به عنوان قوت اصلی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از مهمترین اولویت های بازرسی ها و دستور کار کمیسیون آرد و نان این شهرستان است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بندر چابهار همچنین با تاکید بر ارتقای وضعیت بهداشتی واحد های خبازی در این شهرستان بیان داشت: رعایت بهداشت فردی، بهداشت محیطی، عدم استفاده از نمک های غیر مجاز و جوش شیرین یکی از اولویت هایی است که در بازرسی از واحد های نانوایی مورد بررسی جدی قرار دارد.

وی همچنین آموزش خبازان را به منظور افزایش کیفیت پخت نان را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: در این راستا توافقات و تصمیماتی به منظور اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.