به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد صادقی در نشست فصلی اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه14 در این خصوص گفت: این دفاتر در محل پایگاه‌های مدیریت بحران برپا می‌شود و متناسب با مخاطرات محلات پاسخگو و راهنمای شهروندان خواهد بود.

وی همچنین از طرح آماده سازی سند کاهش خطر‌پذیری شهر تهران بر مبنای تمامی مخاطرات موجود در پایتخت خبر داد و گفت: در اولین کارگاه و اردوی جهادی آموزشی که 23 مرداد ماه با حضور شهرداران نواحی برگزاری خواهد شد نحوه تهیه و آماده سازی این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر احمد صادقی با اشاره به تنوع مخاطرات موجود در شهر تهران و میزان احتمال هر یک از این مخاطرات برای تبدیل شدن به بحران افزود: سندی که در مجموعه سازمان مدیریت بحران برای کاهش خطرپذیری محلات وجود دارد، سند مبتنی بر زلزله و حرکات گسل‌ها است که سناریوها خود را بر اساس آن تهیه شده است.اگر بیاییم تمام مخاطرات شهر تهران را محله به محله شناسایی مخاطره و سند مخاطرات محله‌ای شهر تهران را آماده کنیم، می‌توانیم سند کاهش مخاطرات و سناریوهای کاهش مخاطره و مقابله با آن را هم بنویسیم.

وی گفت:در این کارگاه بهترین اساتید حضور دارند و علاوه بر آماده سازی سند کاهش خطر پذیری ، مبانی اولیه آن آماده و مخاطرات نواحی تک تک شناسایی ‌می‌شود و در اختیار شهرداران مناطق قرار گیرد تا علاوه بر آشنایی با مخاطرات محلات با نحوه از بین رفتن آن هم آشنا شوند.

جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اشاره این که سند مورد نظر در مرحله نخست به صورت پایلوت در تعدادی از محلات شهر تهران اجرا می‌شود ، گفت: در تدوین این سند از نظرات همه سازمان‌های تخصصی استفاده می شود چرا که هر محله مخاطرات مخصوص خود را دارد ، در نتیجه سند عملیاتی باید توسط مسئولان محله نوشته و تائید شود.

وی با اعلام این که بر اساس یک زمانبندی دو ساله این سند تا پایان سال 1394 برای 374 محله شهر تهران آماده می‌شود تا بتوانیم از سال 1395 سند کاهش خطرپذیری محلات را بر اساس این سند تنظیم کنیم، به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تعداد پایگاه‌های مدیریت بحران در نواحی مختلف شهر تهران اشاره کرد و گفت: علاوه بر پایگاه‌های مدیریت بحران در نواحی تلاش می‌شود تا پایگاه های مدیریت بحران محلات هم راه‌اندازی شود تا ستادهای مدیریت بحران محلات در آنجا مستقر شوند و تمام امکانات مدیریت بحران قبل از بحران در این سوله ها آماده شود.

وی با تاکید بر انجام کار جمعی و سرلوحه قرار دادن مدیریت جهادی، رصد کردن و پایش مستمر مشکلات را با اهمیت خواند و گفت: طرح‌های حوزه پیشگیری از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این جلسه همچنین تورج فرهادی شهردار منطقه14 نیز با اشاره به قدمت تاریخی منطقه 14 و وجود بیش از 258 هکتار بافت فرسوده در این منطقه از ریز دانه بودن، کم دوامی و نفوذناپذیری به عنوان سه شاخص عمده بافت‌های فرسوده نام برد که در هنگام بروز سوانح در این بافت‌ها می‌تواند منجر به بروز بحران در منطقه شود.

وی افزود: شرایط این منطقه از منظر مدیریت بحران ایجاب می کند که تصمیمات ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود تا در مواقع بحرانی بتوانیم اقدامات مفید و موثری انجام دهیم.

همچنین در این جلسه فروزنده دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در منطقه را ارائه داد.