به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مطالعه مفید در اردبیل اضافه کرد: این نشست یك روزه تخصصصی ویژه دختران دانشجو و دانش آموز بوده و در تالار بیضای کتابخانه عمومی شهید مطهری اردبیل برگزار خواهد شد.

وی غنی سازی اوقات فراغت بانوان و آشنائی هرچه بیشتر دختران دانش آموز و دانشجو با فواید مطالعه را از دیگر اهداف این نشست تخصصی برشمرد.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه این نشست در تداوم سلسله نشست های "نور امید" ویژه دختران برگزار می شود، یادآور شد: در این نشست، فواید مطالعه، نقش مطالعه در توسعه فرهنگی، روش های مطالعه و لذت های مطالعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی نقش مطالعه را در آگاهی بخشی به قشر بانوان مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: بانوان باید با مطالعه و کتابخوانی نسبت به افزایش سطح آگاهی های خود، حضور مؤثرتری در خانواده و جامعه داشته باشند.

سفیدی زمان برگزاری این نشست را چهارشنبه اول مرداد ماه جاری برشمرد و عنوان کرد: برگزاری این نشست با همکاری نهاد کتابخانه ها و دفتر امور بانوان استانداری اردبیل محقق شده است.