محفل انس با قرآن با حضور قاریان نابینای تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر تبریز از جمله موسسات غیردولتی است که بسیاری از امورات مرتبط با سازمان بهزیستی در آذربایجان شرقی را بر دوش گرفته و در کنار برنامه های خدماتی از جمله ارائه کتاب های صوتی و همچنین اشتغال زایی نابینایان، به کارهای فرهنگی و هنری می پردازد.

این موسسه طبق روال سال های گذشته در ماه مبارک رمضان، امسال نیز اقدام به برگزاری محفل انس با قرآن با حضور مداحان، قاریان و حافظان نابینای آذربایجان شرقی در کلانشهر تبریز کرد و ضمن قرائت چند جزء از قرآن مجید، مراسم افطاری نیز در ذیل این برنامه برگزار شد.

مهدی رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار داشت: نیکى ها در ماه رمضان پذیرفته و بدی ها در آن آمرزیده است و کسى که در ماه رمضان آیه اى از کتاب خداوند بخواند همانند کسى است که در ماه هاى دیگر قرآن را ختم کرده است.

وی افزود: این ماه، ماه برکت، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه توبه و ماه انابه و بازگشت به درگاه الهى است، که موسسه نابینایان بصیر نیز به منظور بهره گیری از رحمت های الهی، این مراسم را برای جامعه نابینای استان برگزار کرده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر تبریز همچنین ادامه داد: این مراسم شامگاه شنبه با حضور حافظان قرآن از نابینایان و افراد کم بینا در سطح ملی و بین المللی و با شرکت نابینایان و خانواده های آنان در مدرسه استثنایی مردانی آذر برپا شد.

وی همچنین در خصوص سایر برنامه های فرهنگی این موسسه اظهار داشت: برگزاری همایش عصازنی با حضور 120 نفر از اعضای فعال موسسه و همچنین مراسم کوهپمایی و افطاری در کوه عینالی تبریز نیز از دیگر برنامه های برگزار شده در ماه مبارک رمضان است.

رفعتی همچنین از خودکفایی اقتصادی موسسه فرهنگی هنری بصیر در سال جاری خبر داد و گفت: این موسسه با راه اندازی چندین خط تولید، ضمن خودکفا کردن موسسه به اشتغال زایی نابینایان در سطح استان می پردازد که امیدواریم با کمک خیرین و مردم، این موسسه بتواند خدمات خود را بیش از پیش به جامعه نابینایان ارائه کند.