نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان آذربایجان شرقی در تبریز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم حضرتی یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اختصاص محل دائمی برای ارائه آثار از مطالبات مهم هنرمندان آذربایجانی از کمیسیون فرهنگی شورای کلانشهر تبریز بوده که با پیگیری های صورت گرفته و تعیین محلی برای ایجاد چنین نمایشگاهی، این مطالبه به حق برآورده شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه خاطر نشان کرد: پس از پیگیریهای لازم مقرر شد تا نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان آذربایجانی در شهرک نمایشگاهی مایان تشکیل می شود چرا که دغدغه هنرمندان این شهر و استان، دغدغه مشترک همه ماست و برآورد کردن خواسته های آنان وظیفه مسوولان است که امیدواریم با این حرکت زمینه استفاده عموم از آثار این هنرمندان فراهم شود.

سرمایه گذار این شهرک نمایشگاهی نیز که خود از هنرمندان عرصه شعر و ادب به شمار می رود، با استقبال از اختصاص مکانی برای نمایش آثار اصحاب هنر آذربایجان شرقی گفت: افراد علاقمند به ارائه آثار خود در این نمایشگاه می توانند با مراجعه به مدیریت شهرک نمایشگاهی مایان، برای اختصاص غرفه ثبت نام کنند.

محمد باقر باقری در پایان میزبانی از هنرمندان تبریز و آذربایجان شرقی را افتخاری بزرگ برای شهرک نمایشگاهی مایان دانست و تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد این نمایشگاه دائمی، گامی رو به جلو در گسترش فرهنگ و هنر استان برداشته شود.