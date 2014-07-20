راهپيمايي روز قدس نماد مبارزه با سلطه و استعمار است/ برگزاری یادواره شهدای قدس در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم الهي تبار ظهر يك شنبه در كارگروه بانوان و خانواده استان همدان با اشاره به شب هاي قدر و ایام شهادت حضرت علي(ع) اظهار داشت: در آن زمان حضرت امير به دست كساني به شهادت رسيد كه داعيه دين داشتند و امروز نيز شاهد كساني هستيم كه به نام دين مسلمانان را به شهادت مي رسانند و تاريخ در حال تكرار است.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با اشاره به روز جهاني قدس افزود: راهپيمايي روز قدس نماد مبارزه با سلطه و استعمار است كه بايد شركت در آن را پر رنگ تر از هر سال نشان دهيم.

الهي تبار در ادامه با اشاره به درگذشت هنرمند همداني علي اكبر محمودي وثاق گفت: آواها و صداي دلنشین وي و فرهنگ عاميانه اي كه تبليغ مي كرد امروز در ذهن مردم همدان ساري و جاري است.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان ابراز داشت: در حوزه مسائل خانواده و زنان دستگاه ها بايد آنچه را كه در حد بضاعت دارند پاي كار آورند چراكه 50 درصد جامعه را بانوان تشكيل داده و با توجه به شرايطي كه بر جامعه حاکم است و محدوديت هايي كه هست بايد برنامه هاي خوبي داشته باشيم.

وي اذعان داشت: سند و برنامه عملياتي كه براي استان تدوين و براي سال هاي 93 و 94 پيش بيني شده بايد احصا و سطح بندي شهرستان ها را انجام داد و هر برنامه اي كه اجرا مي شود انتظار مي رود بازخورد و خروجي داشته باشد تا از طريق آن بتوان مشكلات، نواقص و بازخورد هاي مطلوب آن را شناسايي كرد.

الهي تبار اظهار داشت: در راستاي اجراي هر چه بهتر و مطلوب برنامه ها باید دستگاه ها با يكديگر در تمامي حوزه ها از جمله مربيان، جامعه هدف، فضاها و مكان ها همكاري لازم را داشته باشند تا شاهد هم افزايي در اجراي برنامه ها باشيم.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با بيان اينكه رسانه ها و مطبوعات از مرجع هايي هستند كه مي توانند در راستاي تحقق شعار سال نقش آفريني كنند، افزود: از لحاظ نيروي انساني، منابع مالي، سرمايه هاي اجتماعي و انساني وضعيت خوبي داريم و بايد هدف گذاري هاي لازم را انجام دهيم.

وي با اشاره به اينكه منشور فرهنگي تدوين شده، بيان داشت: در اين منشور بحث ها و سر فصل هايي وجود دارد كه كه بايد مورد توجه قرار گيرد که از جمله آنان يكي در حوزه خانواده، سبك زندگي ايراني اسلامي، فرزند داري و همسرداري است كه بايد به آنها توجه شود.

الهي تبار اضافه كرد: بايد در بحث طلاق ورود پيدا كنيم کمااینکه پنج كميته تخصصي در راستاي آسيب هاي اجتماعي تشكيل شده که برنامه ها بايد در كميته ها گنجانده شود و در رابطه با روابط اجتماعي، ناهنجاري ها، حوزه فرهنگ و ايثار و شهادت، اهداي خون و عضو، اصلاح الگوي مصرف، حقوق شهروندي برنامه ها تدوين و تك تك موارد مورد توجه و كارشناسي قرار گيرد و توسط افراد تاثير گذار انجام شود.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با بيان اينكه مي توان هر كدام از مسائل مربوط به حوزه فرهنگ را توسط رسانه هاي جمعي و در مساجد توسط افراد موثر مطرح کرد، عنوان داشت: در اين راستا بايد هم افزايي داشت و دستگاه ها به صورت پراكنده برنامه ها را انجام ندهند و در خطبه هاي نماز جمعه طرح موضوع شود و مباحث بنيادي و علمي داشته باشيم.

وي با اشاره به شعار سال در ادامه گفت: شعار سال تنها مختص به يك سال نيست و نياز به دراز مدت دارد و صاحب نظران بايد در اين راستا وارد و برنامه هاي خوب و مطلوبي ارائه دهند.

الهي تبار با بيان اينكه در سال 61 نمازگزاران همداني بمباران شدند، ابراز داشت: بايد يادماني در خور شأن اين شهيدان برگزار شود و بنياد شهيد متولي اين يادمان شده كه البته بايد ديگر ارگان ها و دستگاه ها با آن همكاري لازم را در اين راستا داشته باشند.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه گفت: در حوزه آموزش اين اداره سرفصل هاي متعددي دارد و با توجه به اينكه بيشتر اولياي دانش آموزان بانوان هستند در بحث آموزش خانواده برنامه هاي متعددي داريم و به دليل مشغوليت كاري پدران نيز برنامه اي مدنظر است تا آنان نيز بتوانند در كلاس هاي آموزشي و مباحث آموزشي شركت كنند.

عبدالرضا فولاوند ابراز داشت: در آموزش هاي عمومي حول محور خانواده و اقدامات سوء مواد مخدر حدود 275 هزار و 900 نفر در مدارس آموزش ديدند كه از اين تعداد 200 هزار نفر بانوان بودند .

وي با بيان اينكه برنامه هاي آموزشي توسط آموزش و پرورش سرفصل هاي متعددي دارد، اذعان داشت: از جمله اين سرفصل ها روانشناسي زنان و مردان، احكام زندگي و ديگر مسائل است.

فولادوند اظهار داشت: برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي بايد مشكلات جامعه نيازسنجي شوند و برنامه ها را به آن سمت سوق داد و فعاليت ها را به سمت نقاط آسيب پذير هدايت كرد .

وی گفت: اگر مديران در ارتباط با آموزش برنامه دارند با آموزش و پرورش هماهنگ كنند چراکه اين اداره داراي جامعه هدف بسیاری است.