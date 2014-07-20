مقابله با "صهیونیسم رسانه ای"شعار امسال روز قدس/بسته های فرهنگی در بین تظاهرات کنندگان کرمانشاهی توزیع می شود

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس برای همه مسلمانان روزی تعیین کننده برای سرنوشت ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه است.

معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امام خمینی (ره) به خوبی اوضاع دنیای اسلام را رصد می کردند و بارها در سخنرانی های خود، وجود اسرائیل که آن را غده سرطانی عنوان می کردند را برای آینده دنیای اسلام خطرناک توصیف می کردند.

وی با اشاره به اینکه امروز آزادسازی قدس شریف آرزوی هر مسلمان و آزاده است، افزود: رژیم اسرائیل این روزها به بهانه های واهی و پوچ ملت مظلوم و بی دفاع غزه و فلسطن را زیر سخت ترین آماج حملات ددمنشانه خود قرار داده است.

معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته مردم همیشه در صحنه و انقلابی کرمانشاه یکصدا با دیگر هموطنان و مسلمانان جهان با حضور در راهپیمایی روز قدس، انزجار و نفرت خود را از جنایات این روزهای رژیم جعلی اسرائیل اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت های بسیاری خواهد داشت، افزود: روز قدس امسال، روز مقابله با "صهیونیسم رسانه ای" نام گرفته است.

میرزایی علت این نامگذاری را تسخیر ناعادلانه رسانه های دنیا در دستان لابی صهیونیسم عنوان کرد و گفت: متاسفانه رسانه های دنیای غرب در دستان عده ای صهیونیسم قرار دارند و هرگونه ای که بخواهند اخبار و تحلیلات را به سود خود تعبیر و تغییر می دهند.

معاون فرهنگی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: در راهپیمایی روز قدس امسال در استان کرمانشاه در بین شرکت کنندگان و حاضرین بسته های فرهنگی توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه این بسته های فرهنگی شامل کتاب، نرم افزار، پوستر و بروشور خواهد بود، گفت: همچنین امسال در اعتراض به هجمه یکطرفه و ناجوانمردانه رسانه های صهیونیستی در دنیای کنونی، آدمک کاریکاتوری "رابرت مرداک" از اربابان یهودی رسانه ای دنیا، در بین تظاهرکنندگان به آتش کشیده خواهد شد.

میرزایی علت این امر را تسخیر رسانه های دنیا در دستان صهیونیسم عنوان کرد و افزود: متاسفانه تهاجم این روزهای اسرائیل به غزه و فلسطین بیش از 300 شهید و هزاران زخمی و آواره به دنبال داشته است و این وحشیگرای تنها به بهانه به هلاکت رسیدن یک سرباز صهیونیستی است.