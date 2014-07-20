به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالحسینی اظهار كرد: آستان قدس رضوی امسال برای نهمین سال متوالی در ماه مبارک رمضان، افتخار میزبانی از 360 هزار روزه‌دار مشهدی را دارد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: به طور متوسط در هر وعده افطار 12 هزار نفر میهمان خوان با برکت حضرت رضا(ع) می‌شوند و 100 هزار بسته افطاری در بین نمازگزاران روزه‌دار حرم مطهر رضوی توزیع می‌شود.

عبدالحسینی درباره بازخورد طرح اکرام رضوی در بین مجاوران گفت: این اقدام آستان قدس رضوی شور و شعف ویژه‌ای را در بین مردم مشهد ایجاد کرده است و این سفره بیش‌تر از باب تبرک بودن برای افراد حائر اهمیت است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه آستان قدس رضوی این برنامه را به خوبی تدبیر و مدیریت کرده تا مسئولین در کنار این عزیران باشند.