به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالحسینی اظهار كرد: آستان قدس رضوی امسال برای نهمین سال متوالی در ماه مبارک رمضان، افتخار میزبانی از 360 هزار روزهدار مشهدی را دارد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: به طور متوسط در هر وعده افطار 12 هزار نفر میهمان خوان با برکت حضرت رضا(ع) میشوند و 100 هزار بسته افطاری در بین نمازگزاران روزهدار حرم مطهر رضوی توزیع میشود.
عبدالحسینی درباره بازخورد طرح اکرام رضوی در بین مجاوران گفت: این اقدام آستان قدس رضوی شور و شعف ویژهای را در بین مردم مشهد ایجاد کرده است و این سفره بیشتر از باب تبرک بودن برای افراد حائر اهمیت است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه آستان قدس رضوی این برنامه را به خوبی تدبیر و مدیریت کرده تا مسئولین در کنار این عزیران باشند.
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