عباس روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین مصوبه‌ شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان در مورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس اظهار داشت: بر اساس مصوبات این جلسه مبلغ 4 میلیارد تومان اعتبار ملی در راستای تعهدات دولت نسبت به سازمان اتوبوسرانی به این سازمان در استان اختصاص یافته است.



وی با بیان اینکه مبلغ مصوب شده مربوط به 3 ماهه‌ی نخست سال جاری، افزود: با توجه به برآورد هزینه‌های صورت گرفته توسط کارشناسان اعتبار پرداختی از سوی دولت کمتر از هزینه‌های پرداخت شده است و در این راستا افزایش 20 درصدی قیمت بلیت در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.



رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه لایحه‌ی افزایش نرخ بلیت اتوبوس خرداد ماه سال جاری به شورای اسلامی شهر اصفهان تقدیم شده بود، افزود: این لایحه در هفته‌ اول تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه‌ شورای اسلامی شهر را دریافت کرد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان مجاز به افزایش به طور میانگین 20 درصدی نرخ بلیت اتوبوس است، اظهار داشت: این طرح از اول مرداد ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.



روحانی در ادامه با بیان اینکه حال اتوبوس‌های اتوبوسرانی اصفهان خوب نیست و به طور میانگین سالانه 150 دستگاه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان به چرخه‌ اتوبوس‌های فرسوده وارد می‌شوند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک سوم از اتوبوس‌های سازمان اتوسرانی اصفهان فرسوده است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 200 دستگاه اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی شهرداری اصفهان در حال تردد و خدمت رسانی به مردم هستند، افزود: 420 دستگاه از این خودروها فرسوده است و باید از چرخه‌ی اتوبوسرانی خارج شود.



رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر سیاست ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان بر مبنای نوسازی است، افزود: در این راستا از آغاز سال جاری تاکنون 20 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان وارد شده و 20 دستگاه نیز به دلیل فرسوده بودن از چرخه‌ی اتوبوسرانی اصفهان خارج شده است.



وی افزود: تا پایان شهریور ماه سال جاری 30 دستگاه اتوبوس جدید دیگر نیز به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان اضافه خواهد شد.