ورود سه محصول جدید کیاموتورز به بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلس خودرونماینده رسمی کیا موتورز در ايران از سه محصول جديد كيا در سبد محصولات خود، رونمایی کرد؛ سراتو کوپ 2015 ، ریوی 4 درب و ریوی 5 درب از جمله محصولات جدید این کمپانی هستند که به بازار ایران راه یافته اند.

سراتو كوپ از جمله خودروهای کیا است که به دلیل اسپورت بودن به مدلی جوان پسند در بین مدل های کیا معروف است است. مدل 2015 این خودرو با ارتقای مشخصات فني و آپشن‌هاي مدل‌هاي پيشين همراه است و علاوه بر طراحی ظاهري جذاب تر، از توانمندهاي فنی بيشتری در اين كلاس برخوردار است؛ حجم موتور اين خودرو cc 2000 و با قدرت 158 اسب بخار است.

خودرو كيا ريو نيز که سابقه حضور در بازار ايران را دارد و نامش برای ایرانی ها آشناست، اين بار از کره جنوبي و با چهره و قابليت‌هايي متفاوت و در دو مدل هاچ بك (5 درب) و سدان(4درب) عرضه مي شود.

طراحی ظاهری مناسب، مصرف سوخت پايين و استاندارد آلايندگي يورو 5 در كنار امكانات مناسب در اين كلاس قيمتي، ريو را به انتخابي منطقي براي مصرف كنندگان تبديل مي کند؛ حجم موتور ريو 1400 cc و داراي قدرت موتور بالا به ميزان 107 اسب بخار است.

پیش‌فروش این خودروها که با گارانتی 5 سال ارائه می‌شوند، از طریق نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور آغاز شده است.